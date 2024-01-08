08 января 2024, 19:48

Неполадки в работе модуля Peregrine произошли после запуска на Луну

Pxhere
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Ракета Vulcan компании United Launch Alliance с лунным посадочным модулем Peregrine, разработанным в Astrobotic, успешно стартовала 8 января с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Но затем произошла нештатная ситуация, сообщили в пресс-службе производителя космической техники Astrobotic Technology.

«После успешной активации двигательных установок Peregrine перешел в безопасное рабочее состояние. К сожалению, затем произошла аномалия, которая помешала Astrobotic достичь стабильной ориентации по солнцу», - предали в компании.

Команда Astrobotic в режиме реального времени пытается исправить ситуацию. Специалисты будут давать новую информацию по мере поступления.

Vulcan подняла Peregrine на высоту примерно 500 километров над Землей, где примерно через 50 минут после запуска спускаемый аппарат отделился от ракеты и успешно включился. После разделения Astrobotic успешно связался с посадочным модулем и начал получать телеметрию. Но затем произошли непредвиденные обстоятельства.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия продолжит лунную миссию. Потеря автоматической станции «Луна-25» - не повод прекращать освоение естественного спутника Земли.

Ракеты Луна Флорида Роскосмос Космические спутники Россия Солнце
08 января 2024, 11:35
ULA запустила ракету Vulcan с коммерческим грузом к Луне
piqsels
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Американская компания United Launch Alliance запустила к Луне ракету Vulcan с модулем Peregrine. Предприятие вело прямую трансляцию на сайте.

Ракету с коммерческим грузом на борту отправили с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Модуль Peregrine, разработанный компанией Astrobotic для будущих миссий НАСА, достигнет естественного спутника Земли 23 февраля. Предполагается, что аппарат приземлится в районе Sinus Viscositatis - «Заливе вязкости».

Это первый испытательный полет создаваемой с 2014 года ракеты-носителя, которая больше не будет зависеть от российских двигателей. Vulcan должна заменить Atlas V, Delta IV и Delta Heavy, которые использовали двигатели РД-180. Компания ULA вплотную подошла к первому запуску ракеты весной 2023 года, но запуски были безуспешными. Сейчас на кону стоит «космическое будущее» United Launch Alliance.

Vulcan достигает в высоту 62 метра и состоит из двух ступеней. Тяга устройства может быть увеличена с помощью шести навесных твердотопливных ракетных ускорителей. Среди частных грузов, которые отправили на спутник, - мемориальные капсулы от компаний Celestis и Elysium Space. Их включение в миссию вызвало критику со стороны народа навахо, утверждающих, что доставка человеческих останков на Луну осквернит священное пространство, писало ранее издание Space.com. Но мнение индейского народа учитывать не стали.

Ранее японский посадочный модуль SLIM вышел на переходную орбиту на пути к Луне. Аппарат для исследования естественного спутника Земли запустили на борту ракеты-носителя H-IIA № 47 из Космического центра Танегасима. Установленный на модуле аппарат предназначен для изучения содержания металлов в лунном грунте.

Исследования Ракеты Луна Космические спутники NASA
08 января 2024, 04:06
Умер ученый Хавинсон, чье открытие спасло более 100 миллиона человек
Unsplash
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Геронтолог Владимир Хавинсон скончался в возрасте 77 лет, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев. Главным достижением ученого стало открытие пептидов, которое спасло жизни более 100 миллионов человек.

Хавинсон начал заниматься темой старения еще будучи студентом, а за свою плодотворную карьеру он успел стать автором свыше 100 статей и патентов. В 1992 году профессор основал передовой в этом направлении Институт биорегуляции и геронтологии, директором которого оставался до смерти.

Исследование механизмов старения позволило Хавинсону разработать теорию пептидной регуляции клеточных систем и функций организма. Открытие сделало возможным создание пептидных биорегуляторов, восстанавливающих активность генов. Их использовали для сохранения здоровья ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и для помощи пострадавшим при разрушительном землетрясении в Спитаке. Сегодня их применяют пациенты с патологиями, продлевая себе жизнь.

Санкт-Петербург Ученые
06 января 2024, 21:40
Ученые объяснили библейское чудо благодаря природному явлению
РИА «Новости»
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Ученые из Школы биологических наук Лестерского университета в Великобритании разработали несколько гипотез, позволяющих объяснить с научной точки зрения одно из чудес Ветхого Завета — переход израильтян через Красное море. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Ученые из Школы биологических наук Лестерского университета в Великобритании разработали несколько гипотез, позволяющих объяснить с научной точки зрения одно из чудес Ветхого Завета - переход израильтян через Красное море. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В книге Исход Ветхого Завета рассказывается об освобождении еврейского народа из египетского рабства и его странствиях в поисках Земли обетованной. Во время побега от людей фараона они оказались на берегу Красного моря. По преданию Бог велел пророку Моисею раздвинуть воды моря своим жезлом, чтобы евреи смогли безопасно перейти на другую сторону. Фараон со своей армией бросился за ними, но утонули, когда воды сомкнулись над ними.

Британские ученые полагают, что сильный ветер мог снизить уровень воды в одной части моря, а в другой - вызвать ее скопление.

Вторая гипотеза - мощный отлив привел к расхождению моря. В подтверждение они исследователи напомнили, что в Суэцком канале, расположенном в северной части Красного моря, из-за существенных колебаний воды иногда обнажается морское дно.

«Это означает, что событие в Красном море могло сдвинуть огромное количество воды, в результате чего прилив отступил, оставив мелководье или вообще не оставив воду. По этому участку и прошли израильтяне», - отметило издание.

Третья гипотеза носит название волны Россби. Они возникают в океане и атмосфере, имеют небольшую амплитуду, но огромную длину - от сотен до тысяч километров, причем могут существовать от пары месяцев до нескольких лет.

Ранее ученые назвали причиной смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона в Египте микроскопический грибок Aspergillus, который при ослабленном иммунитете поражает дыхательные пути человека.

Великобритания Ученые Библия
06 января 2024, 05:48
Ученые нашли новый вид крупного травоядного динозавра с клювом
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Ученые аргентинского совета по научным исследованиям Conicet нашли новый вид динозавра. Согласно их данным, эти существа были очень крупными, травоядными и имели клюв.

Такие динозавры жили более 90 миллионов лет назад на территории современной Южной Америки. Они весили примерно 15 тонн и были 20 метров в длину. Данный вид был самым крупным в семействе реббахизавридов, которые обычно не отличались очень большими размерами. Вид называется Sidersaura marae из-за костей хвоста в виде звезды. С латыни Sider - это звезда.

Выявленные учеными динозавры ходили на четырех лапах и имели длинные хвосты. Их останки нашли в 20 километрах от аргентинской деревни Вилья-Эль-Чокон. Впервые палеонтологи обнаружили кости таких динозавров в 2012 году, и с тех пор в тех местах реализовано пять кампаний.

Также в аргентинском городе Неукен ученые раскопали окаменелости хищника огромных размеров Meraxes gigas.

Ранее палеонтологи из Канады нашли останки тиранозавра. В его желудке они нашли детенышей динозавров другого вида.

Исследования Ученые Наука

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