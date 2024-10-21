21 октября 2024, 19:22

Неопознанные объекты заметили возле спутника Intelsat

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Около вышедшего из строя спутника Intelsat-33e обнаружили 20 неопознанных объектов. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

По расчетам, данные объекты появились 19 октября 2024 года. Сейчас возле переставшего выходить на связь аппарата Intelsat находятся спутники «Экспресс-АТ1», «Ямал-402», «Экспресс-АМ6» и «Электро-Л».

«Специалисты собирают координатную информацию для уточнения параметров орбит выявленных космических объектов», - отметили в госкорпорации.

Выявленные объекты планируют включить в расчеты опасных сближений со спутниками российской орбитальной группировки. Переставший работать спутник связи транслировал сигнал в страны Европы, Африки, Азии и Австралии.

В сентябре космонавт Александр Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг отправились в составе миссии Crew-9 к Международной космической станции. На орбиту корабль вывела ракета-носитель Falcon-9.

Роскосмос Космические спутники
14 октября 2024, 03:49
«Люди об этом не знают». Ученые нашли следы инопланетян
Unsplash
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Поддерживаемая Оксфордом программа по поиску внеземных сигналов Breakthrough Listen обнаружила доказательства существования инопланетян. Британский режиссер-документалист Саймон Холланд анонсировал публикацию сенсационных материалов, сообщила газета Daily Mail.

«Мы обнаружили в нашей галактике нечеловеческий внеземной разум , и люди об этом не знают», - сказал он.

Ученые засекли пятичасовой всплеск радиоволн, который исходил из области вокруг звезды Проксимы Центавра в 4,2 светового года от Земли. Астрономы впервые засекли его в апреле 2019 года, но приняли за радиоволновое загрязнение.

Холланд сообщил, что полученный сигнал очень слабый. Несмотря на это, он назвал сделанное Breakthrough Listen открытие доказательством существования нечеловеческого технологического следа. Режиссер объявил, что менее чем через месяц опубликует подтверждение этой гипотезы.

Профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне давно живут среди людей. По его мнению, земляне просто не научились их распознавать.

Фильмы NASA Космос
07 октября 2024, 19:58
В NASA рассказали о судьбе перекрестных полетов с Россией
Global Look Press
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NASA рассчитывает на продолжение программы перекрестных полетов с Россией. Соответствующие документы могут подписать в 2025 году, об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил глава агентства Билл Нельсон.

«В следующем году или около того, я не могу сказать точной даты», - сказал он.

Глава NASA напомнил, что перекрестные полеты происходят, потому что РФ и США управляют на Международной космической станции: российская секция отвечает за движение, американская - за электричество. По словам Нельсона, поэтому там нужны оба экипажа.

Российский космонавт Александр Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг 28 сентября отправились к МКС на корабле Crew Dragon. Ракета-носитель Falcon-9 вывела корабль с мыса Канаверал.

Изначально в миссию Crew-9 входило четыре человека, но их число пришлось сократить, чтобы вернуть на Землю экипаж Starliner с Барри Уилмором и Сунитой Уильямс.

США Россия NASA Космос
06 октября 2024, 14:59
Ученые решили «воскресить» птицу додо и мамонта в ближайшие годы
Unsplash
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Дронта, или птицу додо, вымершую около 350 лет назад, хотят вернуть к жизни к 2028 году. Об этом сообщило издание The Sun.

За дело решила взяться компания Colossal Biosciences, которая считается первой в мире по возрождению вымерших видов. Дронты обитали на острове Маврикий до прибытия первых поселенцев. Додо не научились бояться людей, поэтому их было легко поймать. Моряки часто употребляли птицу в пищу.

Помимо дронта, ученые собираются «воскресить» шерстистого мамонта и тасманийского тигра.

«Я думаю, что мы, вероятно, создадим небольшие стада мамонтов, тилацинов, дронтов и других животных», - заявил генеральный директор Colossal Biosciences Бен Ламм.

В марте 2024 года ученые из Бата обнаружили в Марокко новый вид морского динозавра. Предположительно, вид под названием Khinjaria вымер около 66 миллионов лет назад. В длину он достигал восьми метров.

Ученые Птицы
06 октября 2024, 11:57
Ученые пролили свет на тайну «нулевой мировой войны» на европейском континенте
Global Look Press
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Немецкие археологи обнаружили оружие и человеческие останки в долине реки Толлензе. Специалисты предполагают, что в этом месте примерно три тысячи лет назад прошла европейская «нулевая мировая война», сообщило РИА «Новости».

Первое крупное сражение на территории Европы, предположительно, произошло 3200-3300 лет назад. Найденные артефакты свидетельствуют о том, что битва была частью так называемой катастрофы бронзового века.

Специалисты задаются вопросом о том, кто именно был участником самой древней битвы на территории континента. По мнению ученых, сражение могло спровоцировать «глобальную цепную реакцию», изменившую мир.

Раскопки на этом участке идут с 2008 года. Археологи нашли порядка 12,5 тысячи фрагментов костей, принадлежавших 150 людям. Из оружия специалисты раскопали бронзовые наконечники, молот и деревянную палицу. По мнению экспертов, в боях приняли участие около четырех тысяч человек.

Ранее китайские палеогенетики изучили Таримские мумии. Они выяснили, что останки покрывали кефирным сыром, сделанным из коровьего и козьего молока.

Германия Катастрофы Археология Европа Ученые Оружие

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