Названа группа крови самых красивых людей планеты

В ходе исследования западные ученые выяснили, что группа крови не только влияет на когнитивные способности, но и на внешний облик человека. Люди с первой группой крови отличаются необыкновенным обаянием и привлекательностью, что делает их магнитом для противоположного пола.

Носители второй и третьей групп крови отличаются уникальными талантами и харизмой, также они более высокоэффективны в профессиональной деятельности.

А вот у людей с четвертой группой крови ярко проявляются забота и нежность, но временами они могут быть хладнокровными. Также, ученые назвали их «романтиками с неповторимым шармом».

Ранее сотрудники Центра детского здоровья Стэнфордского университета пришли к выводу, что на уровень интеллекта детей частично влияют генетические факторы, включая группу крови матери.