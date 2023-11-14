Названа группа крови, с которой женщины чаще рожают гениев

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Ученые отметили, что у женщин с первой группой крови чаще рождаются гениальные дети, питающие интерес к творчеству. Чаще всего они увлекаются гуманитарными науками, музыкой или изобразительным искусством.

Матери со второй группой крови становятся родителями изобретателей, программистов. Родители с третьей группой крови производят на свет высокочувствительных и творческих людей. Матери с четвертой группой крови часто рожают будущих спортсменов.

Ученые отметили, что генетические факторы составляют только 70% влияния на умственные способности ребенка.

Зарубежные ученые провели исследование , в рамках которого установили, что добрые поступки укрепляют здоровье. В эксперименте приняли участие свыше 1000 человек среднего возраста.