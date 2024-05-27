27 мая 2024, 09:46

Назван неожиданный способ предотвратить рак

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Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) снижает количество случаев рака полости рта и горла у мужчин. Об этом сообщила британская веб-служба новостей в сфере медицины и здравоохранения MedicalXpress.

Вакцину создали для предотвращения рака шейки матки у женщин, но новые данные показали, что она полезна и для мужчин.

Исследователи изучили данные о 3,4 миллиона человек одного возраста, половина из которых вакцинировалась. У женщин уменьшился риск развития рака шейки матки в течение как минимум пяти лет после прививки, а у мужчин - риск любого онкологического заболевания, связанного с ВПЧ. Это и рак полости рта и горла, который вдвое чаще встречается именно у них, и рак ануса и полового члена.

ВПЧ - распространенный вирус, передающийся половым путем. Чаще всего инфекция проходит бессимптомно и исчезает без лечения, однако у части зараженных развиваются онкозаболевания.

Ранее врачи-онкологи рассказали «360.ru», как не заболеть раком.

Болезни Мужчины Рак Вирусы человека
25 мая 2024, 03:14
Плохая шутка или путь к бессмертию? Научный стартап анонсировал пересадку головы
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Стартап Brainbridge опубликовал анимационное видео с технологией пересадкой головы. В компании уверяют, что такие операции позволят людям жить сотни лет, а проводить их можно будет уже в ближайшем будущем. Об этом написало Daily Mail.

Авторы ролика заявили, что при использовании роботизированной хирургии и искусственного интеллекта такие операции можно будет проводить уже через восемь лет.

По мнению ученых, голову смогут пересаживать телу донора с сохранением воспоминаний и когнитивных способностей. Это позволит продлить жизни людей, так как ресурс работы мозга рассчитан на сотни лет. А операция трансплантации позволит телу оставаться молодым.

В то же время эксперты, опрошенные Daily Mail, скептически отнеслись к идее такой операции. По их словам, этот ролик - «плохая шутка» или «научная фантастика». А его единственная цель - привлечь финансирование от богатых людей, мечтающих стать бессмертными.

Ранее академик Федичев рассказал, как люди смогут обрести бессмертие.

Искусственный интеллект Видео Ученые Работа Медицина Технологии Фантастика
18 мая 2024, 10:25
Препарат для борьбы с деменцией разработали в США
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Специалисты из Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии разработали метод, с помощью которого можно отсрочить возникновение деменции при болезни Альцгеймера и Паркинсона. Об этом сообщил научный журнал Nature Neuroscience.

По мнению ученых, новый препарат также сможет лечить гидроцефалию. Лекарство улучшает лимфодренаж и очищает мозг от накапливающегося в нем клеточного мусора: дефектных белков и отработанных и отмерших клеток.

Препарат усиливает выработку белка под названием Piezo1, который расширяет лимфатические сосуды, благоприятно влияя на дренаж лимфы. Эффективность нового лекарства подтвердили лабораторные эксперименты на мышах.

Ранее российские ученые создали специальную повязку для лечения хронических ран. Разработка улучшает насыщение поврежденных тканей кислородом и помогает улучшать регенерацию тканей.

США Болезни Лекарства Ученые Калифорния
10 мая 2024, 15:27
Правительство подготовит предложения по научно-технологическому развитию России
РИА «Новости»
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Правительство в июне планирует предоставить предложения по научно-технологическому развитию России в совет по науке и образованию. Об этом в ходе заседания в Госдуме заявил исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин.

«По поручению главы государства мы уже организовали работу по формированию наукоемких технологий, приоритетных направлений научно-технического развития. В июне планируем предоставить в совет по науке и образованию предложения, которые согласуем с экспертным сообществом», - сказал и. о. главы правительства.

Также Мишустин заявлял, что в России нужно развернуть новую модель экономического роста , действовать для дальнейшего формирования экономики предложения и создания условий для открытия новых предприятий.

Кандидатуру Мишустина на пост премьера внес на рассмотрение в Госдуму президент России Владимир Путин.

Россия Правительство РФ Михаил Мишустин
10 мая 2024, 03:10
Раскрыт секрет сохранения ясного ума долгожителями
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Исследователи из испанского Центра по изучению болезни Альцгеймера Фонда королевы Софии выяснили, что долгожители сохраняют ясный ум в старости благодаря целостности микроструктуры белого вещества в их головном мозге. Результаты исследования опубликовали в Journal of Neuroscience (JNeurosci).

В процессе исследования 64 человека старше 80 лет и 55 добровольцев моложе 80 лет прошли серию тестов для оценки их когнитивных способностей. Помимо этого, у каждого участника проекта взяли образцы крови для анализа, а также визуализировали структуры, функции и биохимические характеристики их головного мозга.

Ученые выяснили, что участники сохранили такой же ясный ум, как и люди, которые моложе их на 20-30 лет. У них оказалась в порядке даже эпизодическая память.

Все это было связано с сохранением целостной структуры белого вещества мозга, которое незначительно уменьшилось в областях, отвечающих за обработку и запоминание информации. Речь идет об энторинальной коре и гиппокампе.

Ранее диетолог Анастасия Ефимова предупредила, что исключение красного мяса и фастфуда из рациона снизит риски развития болезни Альцгеймера. Радио Sputnik напомнило, что диетолог Татьяна Жаровская посоветовала россиянам, страдающим патологиями пищеварительной системы в стадии обострения, отказаться от майских шашлыков.

Ученые Активное долголетие Наука

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