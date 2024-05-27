Назван неожиданный способ предотвратить рак

Вакцину создали для предотвращения рака шейки матки у женщин, но новые данные показали, что она полезна и для мужчин.

Исследователи изучили данные о 3,4 миллиона человек одного возраста, половина из которых вакцинировалась. У женщин уменьшился риск развития рака шейки матки в течение как минимум пяти лет после прививки, а у мужчин - риск любого онкологического заболевания, связанного с ВПЧ. Это и рак полости рта и горла, который вдвое чаще встречается именно у них, и рак ануса и полового члена.

ВПЧ - распространенный вирус, передающийся половым путем. Чаще всего инфекция проходит бессимптомно и исчезает без лечения, однако у части зараженных развиваются онкозаболевания.

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