Найден способ остановить старение человека
Еще один действенный способ остановить старение организма обнаружили ученые из шотландского Университета Глазго и американской клиники Мейо. Данные ранее открытого механизма увядания исследователи используют для создания предотвращающих старение организма лекарств. Детали работы опубликованы в научном журнале Nature.
Как следует из материала, частые проявления хронических воспалений в организме запускают процесс деления клеток. Это в значительной степени сокращает длительность жизни.
Полученные знания ученые намерены использовать для создания лекарств, которые будут предотвращать старение организма и возникновение онкологических заболеваний. Если исследователям удастся воздействовать на источник хронических воспалений, то длительность жизни по всему миру станет дольше, как минимум, на несколько лет.
Процесс биологического старения организма замедляет быстрая ходьба , уверены генетики Лестерского университета при Национальном институте медицинских исследований Великобритании. Ученые определили, что люди, которые предпочитали быструю ходьбу, имели более длинные теломеры, и таким способом снижали свой биологический возраст.