Найден новый способ борьбы с раком

Ученые установили, что рак заставляет работать на себя не только кровеносные сосуды и соединительные ткани, но и нервную систему. Опыты показали, что нейроны - часть поддерживающего окружения опухоли, сообщило РИА «Новости».

Исследователи долго считали, что нервы в основном являются проводником боли и опорой для раковых клеток, но еще в 1990-е выяснилось, что нейроны выбрасывают по направлению к ним тонкие нити. В 2010-х эксперименты показали, что нервные волокна проникают в опухоли простаты, желудка, печени, кожи, а если их перерезать, опухоль перестает расти. И наоборот, активность нейронов провоцирует рост глиомы. Чем сильнее связь с окружающими нейронами, тем хуже прогноз для больного.

Выяснив способность раковых клеток задействовать для развития нервную систему, ученые получили возможность найти слабое место опухоли. Новым методом лечения рака может стать нейротерапия. Сейчас активно идут исследования в этом направлении. Правда, терапия не будет избавлять от опухоли, а, предположительно, сможет лишь замедлить ее развитие.

Ранее стало известно, что в Москве выросла выявляемость онкологических заболеваний и одновременно уменьшилась летальность в течение первого года после постановки диагноза.