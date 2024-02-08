08 февраля 2024, 10:25

Найден новый способ борьбы с раком

Unsplash
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Ученые установили, что рак заставляет работать на себя не только кровеносные сосуды и соединительные ткани, но и нервную систему. Опыты показали, что нейроны — часть поддерживающего окружения опухоли, сообщило РИА «Новости».

Ученые установили, что рак заставляет работать на себя не только кровеносные сосуды и соединительные ткани, но и нервную систему. Опыты показали, что нейроны - часть поддерживающего окружения опухоли, сообщило РИА «Новости».

Исследователи долго считали, что нервы в основном являются проводником боли и опорой для раковых клеток, но еще в 1990-е выяснилось, что нейроны выбрасывают по направлению к ним тонкие нити. В 2010-х эксперименты показали, что нервные волокна проникают в опухоли простаты, желудка, печени, кожи, а если их перерезать, опухоль перестает расти. И наоборот, активность нейронов провоцирует рост глиомы. Чем сильнее связь с окружающими нейронами, тем хуже прогноз для больного.

Выяснив способность раковых клеток задействовать для развития нервную систему, ученые получили возможность найти слабое место опухоли. Новым методом лечения рака может стать нейротерапия. Сейчас активно идут исследования в этом направлении. Правда, терапия не будет избавлять от опухоли, а, предположительно, сможет лишь замедлить ее развитие.

Ранее стало известно, что в Москве выросла выявляемость онкологических заболеваний и одновременно уменьшилась летальность в течение первого года после постановки диагноза.

Исследования Болезни Ученые Рак
04 февраля 2024, 05:38
Ученые обнаружили загадочные многоугольника на Марсе
Freepik
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Китайские исследователи с помощью марсохода «Чжужун» обнаружили на глубине 35 метров множество многоугольников неизвестного происхождения. Об этом сообщило издание The Debrief.

По словам ученых, размеры геометрических фигур различаются. Некоторые из них составляют несколько сантиметров, а другие доходят до нескольких метров. Многоугольники встретились марсоходу на равнине Утопия-Планития.

Ученые предположили, что фигуры образовались в результате экстремальных изменений окружающей среды. Они напомнили, что миллиарды лет назад на планете существовали озера и даже моря, которые затем высохли, а поверхность на этом месте растрескалась.

«Обнаруженные погребенные полигоны, которые указывают на то, что замерзание произошло в низких и средних широтах, требуют сильной палеоклиматической изменчивости», - пояснили ученые.

Они также не исключили, что раньше на Марсе существовала жизнь.

Ранее пресс-служба НАСА сообщила о потере связи с вертолетом-беспилотником Ingenuity , исследующим Марс. Его доставили на планету вместе с марсоходом Perseverance в феврале 2021 года.

Исследования Планета Марс Ученые Космос Китай
31 января 2024, 10:56
Москва выделила грант Российскому научному фонду
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Российский научный фонд получил грант от Правительства Москвы на проведение фундаментальных и поисковых исследований. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Выделенные Правительством Москвы средства направят на финансирование проектов победителей конкурсов Российского научного фонда 2023 и 2024 годов», - уточнили на официальном портале столичного правительства.

Например, среди победителей в 2023 году были такие проекты, как «разработка, создание и исследование новых радиопротекторных агентов», «новые фосфолильные лиганды и их комплексы с переходными металлами и лантаноидами», «конкурентоспособный преподаватель для цифровой экономики». В марте также назовут победителей конкурса 2024 года.

Российский научный фонд создали в конце 2013 года по инициативе президента России Владимира Путина. Благодаря ему поддержку получили свыше 60 тысяч ученых, а объем финансирования проектов составил 220 миллиардов рублей.

За 10 лет более 600 московских ученых отметили премиями правительства. Их исследования и разработки принесли пользу не только для мегаполиса, но и для всей страны.

Исследования Наука Правительство Москвы Москва
28 января 2024, 09:47
Израильские ученые выявили важную особенность мышления людей с депрессией
Unsplash
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Ученые Еврейского университета в Иерусалиме выяснили, что люди с диагностированным большим депрессивным расстройством (БДР) не могут надолго сосредоточиться на позитивных впечатлениях и мыслях. Результаты исследования опубликовали в Journal of Psychopathology and Clinical Science.

Ученые сравнили реакции на приятные и неприятные стимулы у здоровых людей и людей с БДР. В экспериментах участвовали около 200 человек. Испытуемым предложили проанализировать свои реакции на приятные и неприятные воспоминания. От них требовалось выбрать одну из стратегий: отвлечение или осмысление.

Как оказалось, депрессия не влияет на мотивацию испытывать позитивные эмоции, но их эффект довольно краткосрочен: люди с БДР чаще склонны отвлекаться от хороших впечатлений, вновь концентрируясь на грусти и тревоге. Отмечается, что люди, страдающие большим депрессивным расстройством, постоянно испытывают сильную печаль, чувство безнадежности и отсутствие интереса и радости от какой бы то ни было деятельности. Это влияет на все сферы их повседневной жизни - от работы до отношений.

Ранее психиатр Александрова Бархатова назвала способы борьбы с зимней хандрой : стоит больше двигаться, отказаться от алкоголя и завести питомца.

Исследования Израиль Ученые Психология
27 января 2024, 08:42
Вышки для бесконтактной подзарядки дронов сделали в России
РИА «Новости»
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Проект стационарных посадочных вышек «Ладонь» для бесконтактного заряда батарей беспилотников разработали в России. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы.

Автор проекта Михаил Климчук отметил, что сейчас для «дозаправки» дронов приходится возвращать их в точку запуска. Это снижает эффективность работы систем, тормозит беспилотную аэродоставку продуктов, лекарств, почты и других грузов. Сеть стационарных посадочных вышек позволит заряжать аккумуляторы БПЛА во время полета через электромагнитную индукцию.

«Пробыв в воздухе над „Ладонью“ пять минут, дрон сможет провести в полете еще 20 минут или более, в зависимости от своих технических характеристик <…> Беспилотники, которым требуется зарядка, будут прилетать к ближайшей доступной станции и пристыковываться к зарядным устройствам», - рассказал Климчук.

Зарядные станции смогут использовать для разных типов дронов. Вышки появятся в России в течение двух лет после успешного тестирования системы.

Россия активно использует БПЛА, в том числе в зоне специальной военной операции. Ранее ученые создали дрон-конвертоплан «Ловкий» , способный развивать скорость до 200 километров в час. Даже по дальности полета он серьезно превосходит все аналоги, что задействованы сегодня на СВО. Кроме того, беспилотник может вертикально взлетать и приземляться. Разработчики создавали дрон специально для армии и тестировали его на передовой.

Как отмечал президент России Владимир Путин, дроны - один из современных способов ведения вооруженной борьбы. Их эффективно применяют в зоне СВО. Современные средства связи и разведки , используемые российскими солдатами, тоже шагнули далеко вперед.

Беспилотники Военные Ученые Россия Владимир Путин Армия Наука

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