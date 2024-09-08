Научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее» стартует в России в ноябре
В ноябре стартует Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее» — это первое мероприятие Национального центра «Россия». Куратором выступит художник и иллюстратор Андрей Шелютто, сообщили на сайте организации.
В ноябре стартует Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее» - это первое мероприятие Национального центра «Россия». Куратором выступит художник и иллюстратор Андрей Шелютто, сообщили на сайте организации.
На мероприятии эксперты обсудят дизайн будущего.
«В какой среде человек находится и живет, таким он становится и сам. Мы используем дизайн для того, чтобы структурировать какие-то очень сложные процессы», - объяснил Шелютто.
По его словам, от любого проекта, связанного с современным искусством, зависит будущее. Речь идет в том числе о кино, музыке и архитектуре - все эти темы относятся к Национальному центру «Россия», подчеркнул художник.
Шелютто выступил автором логотипа Международной выставки-форума «Россия». Он же представил графический стиль симпозиума «Создавая будущее».
Президент Владимир Путин поручил создать Национальный центр «Россия» после закрытия одноименной выставки-форума на ВДНХ 8 июля. Председателем оргкомитета стал Сергей Кириенко.