На Луне нашли пещеру, в которой можно создать базу для человека

Вирус африканской чумы свиней очень опасен для домашних животных, но не для человека. Подробно об этом в беседе с 360.ru рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский.

«Что касается вируса африканской чумы свиней <…> вирус очень опасен для домашних животных, для свиней. Он может вызвать опустошение в хозяйстве, огромные потери. Для человека он не опасен вообще», - подчеркнул специалист.

Обнаружить ДНК можно с помощью ПЦР-анализа. Однако конкретный случай заболевания нужно подтверждать другими тестами, добавил Аграновский.

«Специалисты-ветеринары должны оценить, есть ли признаки заболевания. Потому что сразу на основании ПЦР уничтожить поголовье в хозяйстве, нанести убытки - это неразумно. Значит, надо провести серологические тесты, то есть на антитела», - объяснил профессор.

Аграновский рассказал о появлении новых штаммов вируса африканской чумы свиней. По его словам, это живая тема для животноводства, для безопасности сельского хозяйства.

«Заболевание иногда у нас вспыхивает. Оно действительно опасное и серьезное для животноводства. <…> Это очень серьезно. <…> Обывателям не нужно беспокоиться за свою жизнь, а специалистам надо работать, и они работают, я уверен в этом», - подчеркнул специалист.

К эпидемиологическим методам защиты от распространения болезни Аграновский отнес изоляцию зараженных животных.

В июне 2024 года зараженные африканской чумой туши свиней нашли в Черновцах на Украине. Эксперты уничтожили останки и провели дезинфекцию.