Муравьиные феромоны спасут человечество от клещей

Потенциальным спасением человечества от клещей станут муравьиные феромоны. В природе муравьи охотятся на клещей, и те научились избегать хищников. Ученые исследовали феромоны муравьев и установили, что если обработать ими участки почвы, то клещи избегают их. Исследователям удалось воссоздать эти химические вещества синтетическим путем, результат был тот же - клещи избегали обработанные территории.

Ученые подали заявку на патент для своей технологии. Вещество можно использовать как репеллент или для обработки территории.

Клещей привлекает специфический запах человека, заявил иммунолог Михаил Костинов. Больше всего перед клещевым энцефалитом уязвимо население городов.