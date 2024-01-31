Москва выделила грант Российскому научному фонду

«Выделенные Правительством Москвы средства направят на финансирование проектов победителей конкурсов Российского научного фонда 2023 и 2024 годов», - уточнили на официальном портале столичного правительства.

Например, среди победителей в 2023 году были такие проекты, как «разработка, создание и исследование новых радиопротекторных агентов», «новые фосфолильные лиганды и их комплексы с переходными металлами и лантаноидами», «конкурентоспособный преподаватель для цифровой экономики». В марте также назовут победителей конкурса 2024 года.

Российский научный фонд создали в конце 2013 года по инициативе президента России Владимира Путина. Благодаря ему поддержку получили свыше 60 тысяч ученых, а объем финансирования проектов составил 220 миллиардов рублей.

За 10 лет более 600 московских ученых отметили премиями правительства. Их исследования и разработки принесли пользу не только для мегаполиса, но и для всей страны.