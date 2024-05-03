03 мая 2024, 08:55

Мощная вспышка произошла на Солнце, есть риск попадания облаков плазмы на Землю

Unsplash
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Новая мощная вспышка произошла на Солнце 3 мая. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики сообщили, что велик риск попадания облаков выброшенной плазмы на Землю.

Новая мощная вспышка произошла на Солнце 3 мая. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики сообщили , что велик риск попадания облаков выброшенной плазмы на Землю.

«Вспышка спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос <…> Возможность движения облаков плазмы в сторону Земли, предварительно, исключительно высокая - активный центр, где произошел взрыв расположен прямо напротив Земли», - уточнили в лаборатории.

Сейчас специалисты фиксируют быстрый рост активных центров на Солнце. Звезде потребовалась всего одна спокойная неделя для восстановления запасов взрывной энергии. Это может говорить о приближении к солнечному максимуму.

Ранее три вспышки на Солнце произошли в ночь на 24 апреля. На звезде образовались 15 пятен, что является превышением нормы. Они могли быть предвестниками магнитных бурь.

После в атмосфере Земли произошла третья по силе за 2024 год магнитная буря. Почти над всей территории России сформировалась зона полярных сияний. Как заявили ученые, причины события по-прежнему не полностью понятны.

Ученые Россия Магнитные бури Солнце
22 апреля 2024, 11:19
Конференция по анализу данных и технологиям ИИ прошла в Москве
Freepik
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В Москве состоялась конференция по анализу данных и технологиям искусственного интеллекта Data Fusion. К 2030 году внедрение ИИ внесет дополнительный вклад в российскую экономику на 11 триллионов рублей, уверены специалисты.

Искусственный интеллект применяется широко: от аграрной отрасли до аэрокосмических технологий. Цель форума - создание возможности заработка на алгоритмах. В этом специалистам помогает крупный бизнес.

Холдинг Т1 до конца года планирует создать более 20 готовых продуктов под запросы рынка, рассказал руководитель направления «Искусственный интеллект» Сергей Голицын.

«Это кросс-отраслевые продукты, которые будут собираться как пазл по требованию конкретного клиента. Например, решение - „Оптимизатор“, который мы делаем совместно с МФТИ, как раз направлено на решение сложных оптимизационных задач с применением искусственного интеллекта», - объяснил он.

У компании большой опыт по развитию финтеха, где внедрение ИИ максимальное - 95%, отметил гендиректор компании Алексей Фетисов.

«Мы наработали большой багаж решений и создали очень профессиональную команду, способную в рамках искусственного интеллекта достигать интересных практических результатов», - сказал он.

Автоматизация, контроль безопасности, системы помощи принятия решений, анализ видео и голосовых данных - за этими направлениями будущее, считают в холдинге. В ближайшие три года компания планирует инвестировать в развитие искусственного интеллекта более 1,5 млрд рублей.

Искусственный интеллект Технологии
13 апреля 2024, 04:18
Золотую пыль нашли в извержении вулкана Эребус
РИА «Новости»
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Самый южный действующий вулкан Земли — Эребус, расположенный в Антарктиде, каждый день извергает золотую пыль на тысячи долларов. Об этом написало издание IFL Science.

Самый южный действующий вулкан Земли - Эребус, расположенный в Антарктиде, каждый день извергает золотую пыль на тысячи долларов. Об этом написало издание IFL Science.

Вулкан Эребус регулярно выпускает в воздух столбы пара и газа. Ученые изучили эти извержения и выяснили, что струи наполнены микроскопическими частицами золота размером не более 20 микрометров. Эта золотая пыль разносится на расстоянии тысячи километров от вулкана.

Ученые подсчитали, что каждый день Эребус извергает около 80 граммов золота. По цене это примерно шесть тысяч долларов.

Вулкан Эребус - гора высотой 3794 метра. В кратере вулкана с 1972 года бурлит горячее лавовое озеро.

В марте извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии.

Власти эвакуировали жителей города Гриндавик и соседних населенных пунктов.

Золото Ученые Вулканы
11 апреля 2024, 19:35
Российские ученые разработали средство для остановки крови за 15 секунд
РИА «Новости»
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Уникальное средство для остановки крови (гемостатик) «КомбоСпас» появилось в России. Его разработали ученые из Москвы и Рязанского государственного медицинского университета, сообщил ТАСС.

Гемостатик сделали на основе модификации гиалуроновой кислоты. Он поглощает воду в плазме крови и запускает реакцию свертывания.

Существующие средства останавливают кровь минимум за две с половиной минуты, а «КомбоСпас» - за 15 секунд. Препарат также обладает антисептическим эффектом. Его можно применять как в условиях стационара, так и в полевых.

Разработка российских ученых уже прошла первичные испытания. Исследователи уже подали заявку на регистрацию патента.

Ранее ученые РАН выяснили, что клетки иммунной системы снижают действие препаратов против рака.

Ученые Москва
09 апреля 2024, 21:20
Умер лауреат Нобелевской премии и первооткрыватель бозона Питер Хиггс
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Британский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике и профессор Эдинбургского университета Питер Хиггс умер на 95-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

«Стало известно, что профессор Питер Хиггс скончался в возрасте 94 лет. Он мирно ушел из жизни у себя дома в понедельник, 8 апреля, после непродолжительной болезни», - написали в некрологе.

Хиггс предсказал существование новой частицы в 1964 году. Последнюю открыли спустя 50 лет благодаря экспериментам на Большом адроном коллайдере в ЦЕРНе. За эту работу Хиггсу и его коллеге Франсуа Энглеру присудили Нобелевскую премию по физике, а саму частицу назвали в его честь.

Директор и вице-канцлер университета сэр Питер Мэтисон заявил, что Хиггс был замечательной личностью и по-настоящему одаренным ученым, «чье видение и воображение обогатили наши знания об окружающем нас мире». По его словам, новаторская работа профессора мотивировала тысячи ученых, а его научное наследие продолжит вдохновлять будущие поколения.

Смертность Ученые Нобелевские премии Наука

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