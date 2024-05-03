Мощная вспышка произошла на Солнце, есть риск попадания облаков плазмы на Землю

Новая мощная вспышка произошла на Солнце 3 мая. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики сообщили , что велик риск попадания облаков выброшенной плазмы на Землю.

«Вспышка спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос <…> Возможность движения облаков плазмы в сторону Земли, предварительно, исключительно высокая - активный центр, где произошел взрыв расположен прямо напротив Земли», - уточнили в лаборатории.

Сейчас специалисты фиксируют быстрый рост активных центров на Солнце. Звезде потребовалась всего одна спокойная неделя для восстановления запасов взрывной энергии. Это может говорить о приближении к солнечному максимуму.

Ранее три вспышки на Солнце произошли в ночь на 24 апреля. На звезде образовались 15 пятен, что является превышением нормы. Они могли быть предвестниками магнитных бурь.

После в атмосфере Земли произошла третья по силе за 2024 год магнитная буря. Почти над всей территории России сформировалась зона полярных сияний. Как заявили ученые, причины события по-прежнему не полностью понятны.