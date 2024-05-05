05 мая 2024, 02:49

Мощная вспышка на Солнце привела к нарушению коротковолновой радиосвязи

Unsplash
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На Солнце 4 мая зарегистрировали пять мощных вспышек, которые могут спровоцировать магнитные бури на Земле. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ) РФ.

Речь идет о взрывных процессах выделения энергии категории М. Наиболее интенсивное извержение произошло в 09:19 по московскому времени. Его продолжительность составила около получаса.

«Вспышка сопровождалась нарушением коротковолновой радиосвязи», - отметили в сообщении.

Кроме того, на звезде были зарегистрированы вспышки класса М1.2, М1.1, М2.4, а также М1.6.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся по возрастающей на пять классов: A, B, C, M и X.

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики предупредили , что в результате новой мощной вспышки на Солнце, которая произошла 3 мая, возрос риск попадания облаков выброшенной плазмы на Землю.

При этом климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева заявила , что никакого риска попадания плазмы на Землю нет.

Исследования Магнитные бури Солнце
05 мая 2024, 01:58
«50 в час». Россиянам рассказали, когда можно полюбоваться метеорным потоком Аквариды
РИА «Новости»
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Пик метеорного потока Аквариды придется на ночь с 5 на 6 мая, в этот период ожидается до 50 метеоров в час. Об этом сообщил Московский планетарий.

«С 19 апреля по 28 мая 2024 действует метеорный поток эта-Аквариды или Майские Аквариды. Пик активности Майских Акварид произойдет в ночь с 5 на 6 мая 2024 года, <…> ожидается до 50 метеоров в час», - рассказали в планетарии.

Аквариды считаются красивым метеорным потоком, они образовываются пылевым следом от кометы Галлея. Земля попадает в этот «хвост», а сгорающие в атмосфере частицы превращаются в яркие метеоры. Лучше всего их будет видно, если смотреть на юго-восточный горизонт и ориентироваться на Летний Треугольник. Пик приходится на новолуние, поэтому спутник Земли не помешает наблюдать метеоры.

Космос Наука Астрология
03 мая 2024, 08:55
Мощная вспышка произошла на Солнце, есть риск попадания облаков плазмы на Землю
Unsplash
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Новая мощная вспышка произошла на Солнце 3 мая. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики сообщили, что велик риск попадания облаков выброшенной плазмы на Землю.

Новая мощная вспышка произошла на Солнце 3 мая. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики сообщили , что велик риск попадания облаков выброшенной плазмы на Землю.

«Вспышка спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос <…> Возможность движения облаков плазмы в сторону Земли, предварительно, исключительно высокая - активный центр, где произошел взрыв расположен прямо напротив Земли», - уточнили в лаборатории.

Сейчас специалисты фиксируют быстрый рост активных центров на Солнце. Звезде потребовалась всего одна спокойная неделя для восстановления запасов взрывной энергии. Это может говорить о приближении к солнечному максимуму.

Ранее три вспышки на Солнце произошли в ночь на 24 апреля. На звезде образовались 15 пятен, что является превышением нормы. Они могли быть предвестниками магнитных бурь.

После в атмосфере Земли произошла третья по силе за 2024 год магнитная буря. Почти над всей территории России сформировалась зона полярных сияний. Как заявили ученые, причины события по-прежнему не полностью понятны.

Ученые Россия Магнитные бури Солнце
22 апреля 2024, 11:19
Конференция по анализу данных и технологиям ИИ прошла в Москве
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В Москве состоялась конференция по анализу данных и технологиям искусственного интеллекта Data Fusion. К 2030 году внедрение ИИ внесет дополнительный вклад в российскую экономику на 11 триллионов рублей, уверены специалисты.

Искусственный интеллект применяется широко: от аграрной отрасли до аэрокосмических технологий. Цель форума - создание возможности заработка на алгоритмах. В этом специалистам помогает крупный бизнес.

Холдинг Т1 до конца года планирует создать более 20 готовых продуктов под запросы рынка, рассказал руководитель направления «Искусственный интеллект» Сергей Голицын.

«Это кросс-отраслевые продукты, которые будут собираться как пазл по требованию конкретного клиента. Например, решение - „Оптимизатор“, который мы делаем совместно с МФТИ, как раз направлено на решение сложных оптимизационных задач с применением искусственного интеллекта», - объяснил он.

У компании большой опыт по развитию финтеха, где внедрение ИИ максимальное - 95%, отметил гендиректор компании Алексей Фетисов.

«Мы наработали большой багаж решений и создали очень профессиональную команду, способную в рамках искусственного интеллекта достигать интересных практических результатов», - сказал он.

Автоматизация, контроль безопасности, системы помощи принятия решений, анализ видео и голосовых данных - за этими направлениями будущее, считают в холдинге. В ближайшие три года компания планирует инвестировать в развитие искусственного интеллекта более 1,5 млрд рублей.

Искусственный интеллект Технологии
13 апреля 2024, 04:18
Золотую пыль нашли в извержении вулкана Эребус
РИА «Новости»
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Самый южный действующий вулкан Земли — Эребус, расположенный в Антарктиде, каждый день извергает золотую пыль на тысячи долларов. Об этом написало издание IFL Science.

Самый южный действующий вулкан Земли - Эребус, расположенный в Антарктиде, каждый день извергает золотую пыль на тысячи долларов. Об этом написало издание IFL Science.

Вулкан Эребус регулярно выпускает в воздух столбы пара и газа. Ученые изучили эти извержения и выяснили, что струи наполнены микроскопическими частицами золота размером не более 20 микрометров. Эта золотая пыль разносится на расстоянии тысячи километров от вулкана.

Ученые подсчитали, что каждый день Эребус извергает около 80 граммов золота. По цене это примерно шесть тысяч долларов.

Вулкан Эребус - гора высотой 3794 метра. В кратере вулкана с 1972 года бурлит горячее лавовое озеро.

В марте извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии.

Власти эвакуировали жителей города Гриндавик и соседних населенных пунктов.

Золото Ученые Вулканы

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