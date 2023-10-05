Микробиологи нашли орган, который продолжает жить после смерти

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Этот орган есть не только у человека, но и у всех млекопитающих. Проводя эксперименты, ученые выяснили, что микробиом кишечника продолжает жить после смерти. Медики называют его «экстракорпоральным органом» - он не связан с телом, но присутствует в нем и играет важную роль в жизни. Вес этого органа около трех килограммов.

«Предыдущие исследования нашей исследовательской группы показали, что ДНК микробов, живущих в нашем кишечнике, обнаруживаются в могилах в течение месяцев или лет после разложения мягких тканей тела», - пояснила ДеБрюн.

Эксперимент показал, что микробиом живет после смерти и помогает разлагать тело.

Британские микробиологи Алан Уокер и Лесли Хойлс развенчали мифы о микробах в кишечнике. Существование дисбактериоза, хороших и плохих бактерий оказалось мифами.