Межпланетный зонд NASA раскроет происхождение астероида Психея

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Перед аппаратом стоят две задачи. Он проверит, не является ли астероид ядром разрушенной планеты, и выяснит, как работает лазерная связь. Последняя поможет будущим участникам миссий поддерживать связь с Землей.

Администратор американского космического агентства Билл Нельсон отметил, что миссия должна предоставить человечеству информацию о формировании планет. Он напомнил, что люди до сих пор только теоретически представляют себе устройство ядра Земли.

После выхода на орбиту Psyche перешел в запланированный безопасный режим ожидания команд от диспетчеров. Утром он установил связь с комплексом NASA в Австралии. Отчеты показали, что космический аппарат в отличном состоянии.

До конечной точки своего маршрута межпланетная станция доберется к августу 2029 года, преодолев 3,6 миллиарда километров, и останется рядом с астероидом на два года и два месяца, собирая и передавая информацию специалистам.

Добраться до астероида космический аппарат сможет за счет электрической двигательной установки, а дополнительный разгон ему даст гравитация Марса.

Первый запуск электрических двигателей произойдет через 100 дней. До этого аппарат останется под постоянной проверкой.

А вот технологию лазерной связи испытают уже через три недели, когда аппарат отдалится от Земли на 7,5 миллиона километров. От него ждут изображения звездных скоплений в разных экспозициях и разными фильтрами. Это как делиться фотографиями во время дальнего путешествия. Если все пройдет удачно, то эти снимки станут первыми данными, которые человечество получило из-за пределов Луны по новому каналу.