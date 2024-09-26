Максут Шадаев решил болеть за Подмосковье в «Битве роботов — 2024»

Шадаев встретился с молодыми робототехниками, обсудив их ожидания и подготовку к предстоящему событию. Министр выразил уверенность в высоком уровне соревнований и перспективе дальнейшего развития робототехнической отрасли в России.

Также Шадаев отметил, что непременно будет болеть за подмосковную команду. Он напомнил, что начало этому чемпионату было положено именно в Московской области.

«Ожидаем, что будет много людей. Мы рассчитываем на 4,5 тысячи гостей, что у них будет интерес. Также будет трансляция в VK», - сказал министр.

В 2024 году соревнования будут проходить в двух новых дисциплинах - «Битва роботов» и «Битва мини-роботов». Участникам предстоят соревнования за общий призовой фонд в 6,6 миллиона рублей.