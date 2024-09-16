16 сентября 2024, 02:54

Магнитные бури накроют Землю 16 сентября

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Магнитные бури обрушатся на Землю в понедельник, 16 сентября. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

По предварительным данным, в этот день уровень магнитных бурь будет достигать G3. Ученые оценили вероятность магнитного шторма в понедельник в 30%, 17 сентября - в 35%.

Сильнейшая магнитная буря ожидается на Земле с 11:00. Магнитосфера вновь станет спокойной только в вечеру вторника.

Ранее на Солнце произошла четвертая по силе вспышка , которая и стала причиной очередных магнитных бурь. Астрофизики классифицировали предварительно вспышку как X5.3.

Также ученые предупредили о выбросах солнечной плазмы. Они могут спровоцировать геоштормы и полярные сияния на Земле.

Исследования Ученые Магнитные бури Солнце Астрономия
15 сентября 2024, 01:06
Названа самая «успешная» группа крови
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Японские ученые проанализировали группы крови состоятельных людей и выяснили, что большинству из них присуща вторая группа, а следом идут обладатели первой. Исследование опубликовали в научном журнале Nature Medicine.

Японские исследователи верят, что группа крови влияет на личное развитие, профессиональный рост человека, успех и финансовое благополучие.

Люди со второй группой крови отличаются большим упорством и склонностью доводить начатые дела до конца, несмотря на проблемы. Кроме того, от других людей их отличает невероятная стрессоустойчивость.

На втором месте по уровню успешности оказались люди с первой группой крови. Это объясняется тем, что их отличает решительность, позитивный взгляд на жизнь, активность и прямолинейность, а иногда и агрессивность. Вот последняя может помешать им на пути к богатству. Эти люди часто занимают руководящие должности.

Представители третьей группы крови могут похвастаться яркими творческими способностями, но могут конфликтовать с людьми, если подумают, что их недостаточно ценят.

Люди с четвертой группой крови обладают ораторским мастерством и артистизмом. Они могут добиться успеха в публичных профессиях.

Ранее ученые Стенфорда выяснили, что самые талантливые и творческие дети рождаются у женщин с первой группой крови.

Исследования Япония Ученые Формула успеха
14 сентября 2024, 09:25
Подмосковный селекционер представил самую тяжелую тыкву в истории России
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Подмосковный селекционер Александр Чусов представил на выставке гигантского урожая в Аптекарском огороде выращенную им тыкву массой 817 килограммов, что стало рекордным для России показателем. Об этом рассказал корреспондент 360.ru.

Помимо тыквы, Чусов показал на выставке луковицу весом 3,325 килограмма и 8,2-килограммовую свеклу.

«И на борщ хватит, и на винегрет… Надолго хватит, это уж точно», - пошутил он.

Соседи Чусова рассказали, что молодой человек интересовался селекцией с детства и нашел себя в этой отрасли. Мужчину они охарактеризовали как вежливого и отзывчивого человека, который не пьет и не курит.

Говоря о планах на будущее, он выразил желание вырастить тыкву, которая будет весить тонну.

«Потому что 800 - уже мелочь, никого не удивить. Пять минут был рекорд, а потом уже новый нужен», - подчеркнул селекционер.

Прежний рекорд, по сообщению РИА «Новости» , составлял 771 килограмм. Новый показатель войдет в Книгу рекордов России.

Ранее стало известно о тыкве из Можайского района массой более 200 килограммов.

Сельское хозяйство Рекорды Россия
13 сентября 2024, 02:11
Продолжительность жизни трудоголиков оказался меньше, чем у алкоголиков
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Люди, которые постоянно работают без отпусков, живут меньше тех, кто страдает от хронического алкоголизма. Такой вывод сделали ученые из США, опубликовав результаты исследования в научном журнале American Journal of Epidemiology.

Для эксперимента они пригласили 749 женщин от 45 до 64 лет. После этого специалисты собрали информацию о трудовой жизни и вредных привычках добровольцев. Период наблюдения за ними продлился около 20 лет.

Исследование подтвердило, что переработки и недостаток отдыха могут стать серьезной угрозой для здоровья. Ученые установили, что продолжительность жизни женщин, которые перерабатывали, была меньше, чем у тех, кто страдал алкогольной зависимостью.

Таким образом стало известно, что постоянная усталость значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Причем для, например, инфаркта, достаточно трехчасовых переработок в день.

Врач-терапевт Филипп Кузьменко ранее сообщил, что люди, которые регулярно перенапрягаются на работе, на 30% чаще сталкиваются с инсультами.

Исследования Отпуск Женщины Ученые Работа Переработка
08 сентября 2024, 15:41
Научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее» стартует в России в ноябре
РИА «Новости»
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В ноябре стартует Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее» — это первое мероприятие Национального центра «Россия». Куратором выступит художник и иллюстратор Андрей Шелютто, сообщили на сайте организации.

В ноябре стартует Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее» - это первое мероприятие Национального центра «Россия». Куратором выступит художник и иллюстратор Андрей Шелютто, сообщили на сайте организации.

На мероприятии эксперты обсудят дизайн будущего.

«В какой среде человек находится и живет, таким он становится и сам. Мы используем дизайн для того, чтобы структурировать какие-то очень сложные процессы», - объяснил Шелютто.

По его словам, от любого проекта, связанного с современным искусством, зависит будущее. Речь идет в том числе о кино, музыке и архитектуре - все эти темы относятся к Национальному центру «Россия», подчеркнул художник.

Шелютто выступил автором логотипа Международной выставки-форума «Россия». Он же представил графический стиль симпозиума «Создавая будущее».

Президент Владимир Путин поручил создать Национальный центр «Россия» после закрытия одноименной выставки-форума на ВДНХ 8 июля. Председателем оргкомитета стал Сергей Кириенко.

Художники Россия Выставка-форум «Россия»

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