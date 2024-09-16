Магнитные бури накроют Землю 16 сентября

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По предварительным данным, в этот день уровень магнитных бурь будет достигать G3. Ученые оценили вероятность магнитного шторма в понедельник в 30%, 17 сентября - в 35%.

Сильнейшая магнитная буря ожидается на Земле с 11:00. Магнитосфера вновь станет спокойной только в вечеру вторника.

Ранее на Солнце произошла четвертая по силе вспышка , которая и стала причиной очередных магнитных бурь. Астрофизики классифицировали предварительно вспышку как X5.3.

Также ученые предупредили о выбросах солнечной плазмы. Они могут спровоцировать геоштормы и полярные сияния на Земле.