24 июля 2024, 08:05

Магнитная буря обрушилась на Землю

Global Look Press
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Геомагнитная буря средней силы началась на Земле 24 июля. Об этом сообщили ученые из Института космических исследований (ИКИ) РАН на своем сайте.

Магнитный шторм начался примерно в 06:00 по московскому времени. Согласно прогнозу, к 09:00 буря усилится до среднего уровня G2, а к 15:00 шторм полностью успокоится.

Колебания магнитосферы Земли спровоцировали вспышки на Солнце уровня М, которые произошли 23 июля. В ближайшие два дня магнитных бурь не предвидится.

Слабый магнитный шторм накрыл Землю 21 июля. Возмущение геомагнитного поля достигло уровня G1.

Самая мощная за лето вспышка произошла на Солнце 16 июля. Событию присвоили балл X1.9.

Космос Магнитные бури
20 июля 2024, 04:29
НАСА сообщило о сенсационной находке на Марсе
Freepik
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Марсоход Curiosity совершил сенсационное открытие, обнаружив в расколотом марсианском камне желтые кристаллы серы. Об этом НАСА сообщило в соцсети X.

«Впервые марсоход обнаружил кристаллы чистой серы на Красной планете», - говорится в заявлении.

Марсоход исследует область богатую сульфатами, которые образуются при испарении воды, с октября 2023 года. Обнаружение чистой серы - уникальная находка, совершенная 30 мая этого года.

Так получилось, что камень, по которому проехал марсоход, раскололся и ученые увидели внутри желтые кристаллы серы. При проверке остальных камней выяснилось, что это поле чистой серы, но ее происхождение пока не смогли объяснить.

Научный сотрудник миссии Curiosity Ашвин Васавада оценил значение этой находки, как «найти оазис в пустыне».

В начале года специалисты НАСА потеряли связь с вертолетом-беспилотником Ingenuity на Марсе.

Два года назад марсоход Curiosity проанализировал доли изотопов углерода в молекулах метана Марса, полученные из образцов марсианских горных пород, обнаружив сходство с выделениями земных бактерий.

Планета Марс NASA Космос
16 июля 2024, 14:07
На Луне нашли пещеру, в которой можно создать базу для человека
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На поверхности Луны обнаружили пещеру, которая могла бы потенциально стать базой для проживания человека. Об этом сообщил научный журнал Nature.

Объект находится в яме под морем Спокойствия и доступен с поверхности Луны. Ученые предположили, что пещера хорошо защищает от суровых лунных условий, а значит, в ней можно создать базу для долгосрочных космических исследований.

Анализ данных, собранных Лунным разведывательным орбитальным зондом НАСА, показал, что пещера имеет примерно 77 метров в длину и 45 в ширину. Для окончательного вердикта требуется непосредственный осмотр пещеры с помощью зондов.

Ранее кандидат технических наук Андрей Ионин рассказал , что для освоении Луны и Марса человечеству требуются технологический рывок в биоинженерии и создание безопасных источников энергии.

Луна
11 июля 2024, 12:23
«Это очень серьезно». Африканскую чуму свиней назвали опасным для животноводства вирусом
Freepik
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Вирус африканской чумы свиней очень опасен для домашних животных, но не для человека. Подробно об этом в беседе с 360.ru рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский.

«Что касается вируса африканской чумы свиней <…> вирус очень опасен для домашних животных, для свиней. Он может вызвать опустошение в хозяйстве, огромные потери. Для человека он не опасен вообще», - подчеркнул специалист.

Обнаружить ДНК можно с помощью ПЦР-анализа. Однако конкретный случай заболевания нужно подтверждать другими тестами, добавил Аграновский.

«Специалисты-ветеринары должны оценить, есть ли признаки заболевания. Потому что сразу на основании ПЦР уничтожить поголовье в хозяйстве, нанести убытки - это неразумно. Значит, надо провести серологические тесты, то есть на антитела», - объяснил профессор.

Аграновский рассказал о появлении новых штаммов вируса африканской чумы свиней. По его словам, это живая тема для животноводства, для безопасности сельского хозяйства.

«Заболевание иногда у нас вспыхивает. Оно действительно опасное и серьезное для животноводства. <…> Это очень серьезно. <…> Обывателям не нужно беспокоиться за свою жизнь, а специалистам надо работать, и они работают, я уверен в этом», - подчеркнул специалист.

К эпидемиологическим методам защиты от распространения болезни Аграновский отнес изоляцию зараженных животных.

В июне 2024 года зараженные африканской чумой туши свиней нашли в Черновцах на Украине. Эксперты уничтожили останки и провели дезинфекцию.

Сельское хозяйство Ученые Животные
10 июля 2024, 05:10
Исследования показали, что женщины с большой грудью чаще страдают от агрессии конкуренток
РИА «Новости»
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Размер груди влияет на конкурентное поведение женщин, выяснила международная группа ученых. Свое исследование они опубликовали в научном журнале Sexes.

В исследовании участвовали 114 студенток из Техасского университета, среди них были как одинокие, так и состоявшие в отношениях женщины, средний возраст которых составил 24 года. Выяснилось, что женщины чаще демонстрируют вербальную и косвенную агрессии по отношению к соперницам с большим размером груди.

«Вербальная агрессия включала такие действия, как крики или оскорбления, в то время как косвенная агрессия представляла собой сплетни или распространение слухов», - говорится в публикации.

Ученые отметили, что женщины с маленькой грудью реже подвергались нападкам со стороны конкуренток.

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович призналась, что ее грудь весит 10 килограммов.

Исследования Женщины Ученые

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