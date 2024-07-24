Магнитная буря обрушилась на Землю

Читайте нас в:

Марсоход Curiosity совершил сенсационное открытие, обнаружив в расколотом марсианском камне желтые кристаллы серы. Об этом НАСА сообщило в соцсети X.

«Впервые марсоход обнаружил кристаллы чистой серы на Красной планете», - говорится в заявлении.

Марсоход исследует область богатую сульфатами, которые образуются при испарении воды, с октября 2023 года. Обнаружение чистой серы - уникальная находка, совершенная 30 мая этого года.

Так получилось, что камень, по которому проехал марсоход, раскололся и ученые увидели внутри желтые кристаллы серы. При проверке остальных камней выяснилось, что это поле чистой серы, но ее происхождение пока не смогли объяснить.

Научный сотрудник миссии Curiosity Ашвин Васавада оценил значение этой находки, как «найти оазис в пустыне».

В начале года специалисты НАСА потеряли связь с вертолетом-беспилотником Ingenuity на Марсе.

Два года назад марсоход Curiosity проанализировал доли изотопов углерода в молекулах метана Марса, полученные из образцов марсианских горных пород, обнаружив сходство с выделениями земных бактерий.