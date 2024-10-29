«Люди коротко живут». Человечество предупредили о риске рака из-за вспышек в космосе

«Любая радиация способствует раку. Любое облучение, искусственное или естественное, стимулирует раковые заболевания. Это же известно», - отметил специалист.

По его словам, подобным образом на организм влияет рентгеновский аппарат. Вспышки на Солнце происходят часто, для сверхновых звезд - это редкое явление, добавил ученый.

«На Солнце - часто, и для космонавтов они опасны. Сверхновые - крайне редко, раз в несколько столетий, на них не стоит обращать внимания», - подчеркнул Сурдин.

В скором времени ситуация не ухудшится, считает он.

«Она всегда была и будет такая, как сейчас. Звезды не меняются. Это люди коротко живут, а звезды одно и то же повторяют тысячами лет», - заключил астроном.

Испанский популяризатор науки Даниэль Медиавилла ранее заявил, что мощные вспышки на Солнце могут вернуть человечество в Средневековье , разрушив электросеть по всей Земле и оставив людей без света и гаджетов.