Крупный астероид пролетел мимо Земли минувшей ночью
Прошлой ночью Земля успешно разминулась с потенциально опасным астероидом 2024 МК. Об этом сообщили представители Института прикладной математики имени Келдыша РАН в своем Telegram-канале.
Там уточнили, что астероид 2024 МК является крупным небесным телом и входит в группы Аполлона. Он разминулся с Землей на расстоянии примерно 300 тысяч километров.
За пролетом астероида специалисты наблюдали с помощью телескопов сети.
В последнее время ученые открывают все больше новых и опасных астероидов. Однако, по словам кандидата физико-математических наук, старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН Николая Железнова, количество небесных тел не увеличилось, а просто улучшилось качество оптических телескопов.