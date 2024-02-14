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Специалисты Шаньдунского университета науки и технологий, Нанкинского университета и других научно-исследовательских учреждений Китая пришли к выводу, что слишком интенсивная вулканическая активность разрушила озоновый слой атмосферы Земли и спровоцировала экологическую катастрофу.

Из-за повреждения атмосферы в воздух попало большое количество сероводорода, прошли кислотные дожди, снизилась концентрация кислорода в водах мирового океана. Произошло Пермское вымирание, погибли около 81% морских обитателей и 70% наземных позвоночных.

Американские ученые нашли у берегов реки Тунгуски отложения вулканических пород, которые проникли на поверхность Земли перед Пермским вымиранием. Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов исключил повторение катастрофы в ближайшие 100 лет.