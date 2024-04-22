Конференция по анализу данных и технологиям ИИ прошла в Москве

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Искусственный интеллект применяется широко: от аграрной отрасли до аэрокосмических технологий. Цель форума - создание возможности заработка на алгоритмах. В этом специалистам помогает крупный бизнес.

Холдинг Т1 до конца года планирует создать более 20 готовых продуктов под запросы рынка, рассказал руководитель направления «Искусственный интеллект» Сергей Голицын.

«Это кросс-отраслевые продукты, которые будут собираться как пазл по требованию конкретного клиента. Например, решение - „Оптимизатор“, который мы делаем совместно с МФТИ, как раз направлено на решение сложных оптимизационных задач с применением искусственного интеллекта», - объяснил он.

У компании большой опыт по развитию финтеха, где внедрение ИИ максимальное - 95%, отметил гендиректор компании Алексей Фетисов.

«Мы наработали большой багаж решений и создали очень профессиональную команду, способную в рамках искусственного интеллекта достигать интересных практических результатов», - сказал он.

Автоматизация, контроль безопасности, системы помощи принятия решений, анализ видео и голосовых данных - за этими направлениями будущее, считают в холдинге. В ближайшие три года компания планирует инвестировать в развитие искусственного интеллекта более 1,5 млрд рублей.