07 мая 2024, 03:29

Китайские ученые создали мутировавший вирус Эбола в лаборатории

Freepik
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Китайские ученые создали в лабораторных условиях мутировавший вирус Эбола, изучая модель его распространения на хомяках. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых.

«Исследование показало, что инфицированные хомяки могут стать достойной моделью для изучения распространения и лечения Эболы в будущем», - сказано в статье.

Команда исследователей Хэбэйского медицинского университета использовала инфекционную болезнь домашнего скота. К ней добавили обнаруженный в Эболе белок, который позволял вирусу инфицировать клетки и распространяться по всему организму.

Выяснилось, что активнее всего последний накапливался в печени хомяков, а самые низкие показатели были отмечены в мозге. Ученые также решили, что проведение исследование на грызунах поможет изучить заболевания зрительного нерва, вызванного вирусом Эбола.

Прошлым летом начальник войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Пентагон пытается создать популяцию насекомых , способных переносить смертельно опасные заболевания, в том числе вирус Эболы и ВИЧ.

Ученые Китай Вирусы человека
06 мая 2024, 03:20
Две вспышки высшего класса активности зарегистрировали на Солнце 5 мая
Unsplash
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На Солнце 5 мая зарегистрировали семь мощных вспышек. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики имени Федорова (ИПГ).

На Солнце 5 мая зарегистрировали семь мощных вспышек. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики имени Федорова ( ИПГ ).

По данным ученых, две из них идентифицировали, как относящиеся к высшему классу - Х, остальные пять - к классу М. Говоря о классе М, они уточнили, что самая слабая вспышка соответствовала уровню М1.3, а самая сильная - М7.5.

Солнечные вспышки в зависимости от их мощности подразделяют по возрастающей на пять классов: A, B, C, M и X.

Ранее специалисты сообщили, что 4 мая на звезде зарегистрировали пять мощных вспышек , которые могут спровоцировать магнитные бури на Земле. Одна из них сопровождалась нарушением коротковолновой радиосвязи.

Ученые Магнитные бури Солнце
05 мая 2024, 17:23
Вторая за день мощная вспышка случилась на Солнце
Global Look Press
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Вторая примерно за шесть часов мощная вспышка произошла на Солнце. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Взрыв случился в том же участке Солнца, что и прошлый. Ученые отметили, что выброс массы почти исключен - объект не мог накопить вещество повторно за такой короткий промежуток времени. Геомагнитные последствия будут понятны не раньше 8 мая.

Накануне, 4 мая, на Солнце зарегистрировали пять мощных вспышек. Наиболее мощная из них спровоцировала нарушение коротковолновой радиосвязи. Предполагалось, что вспышки могут привести к магнитным бурям на Земле.

По словам кардиолога Ярослава Ашихмина , пережить магнитную бурю без ущерба для здоровья можно, если снизить физическую нагрузку и придерживаться здорового образа жизни. Не стоит пить алкоголь и изменять привычную схему приема лекарств.

Ученые Магнитные бури Солнце
05 мая 2024, 03:43
Муравьиные феромоны спасут человечество от клещей
РИА «Новости»
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Инновационное средство для борьбы с клещами изобрели сотрудники лаборатории SFU Gries Lab из канадского университета. Исследование опубликовали в научном журнале ZME Science.

Потенциальным спасением человечества от клещей станут муравьиные феромоны. В природе муравьи охотятся на клещей, и те научились избегать хищников. Ученые исследовали феромоны муравьев и установили, что если обработать ими участки почвы, то клещи избегают их. Исследователям удалось воссоздать эти химические вещества синтетическим путем, результат был тот же - клещи избегали обработанные территории.

Ученые подали заявку на патент для своей технологии. Вещество можно использовать как репеллент или для обработки территории.

Клещей привлекает специфический запах человека, заявил иммунолог Михаил Костинов. Больше всего перед клещевым энцефалитом уязвимо население городов.

Исследования Природа Болезни Ученые Технологии Насекомые
05 мая 2024, 02:49
Мощная вспышка на Солнце привела к нарушению коротковолновой радиосвязи
Unsplash
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На Солнце 4 мая зарегистрировали пять мощных вспышек, которые могут спровоцировать магнитные бури на Земле. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ) РФ.

Речь идет о взрывных процессах выделения энергии категории М. Наиболее интенсивное извержение произошло в 09:19 по московскому времени. Его продолжительность составила около получаса.

«Вспышка сопровождалась нарушением коротковолновой радиосвязи», - отметили в сообщении.

Кроме того, на звезде были зарегистрированы вспышки класса М1.2, М1.1, М2.4, а также М1.6.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся по возрастающей на пять классов: A, B, C, M и X.

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики предупредили , что в результате новой мощной вспышки на Солнце, которая произошла 3 мая, возрос риск попадания облаков выброшенной плазмы на Землю.

При этом климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева заявила , что никакого риска попадания плазмы на Землю нет.

Исследования Магнитные бури Солнце

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