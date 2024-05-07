Китайские ученые создали мутировавший вирус Эбола в лаборатории

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«Исследование показало, что инфицированные хомяки могут стать достойной моделью для изучения распространения и лечения Эболы в будущем», - сказано в статье.

Команда исследователей Хэбэйского медицинского университета использовала инфекционную болезнь домашнего скота. К ней добавили обнаруженный в Эболе белок, который позволял вирусу инфицировать клетки и распространяться по всему организму.

Выяснилось, что активнее всего последний накапливался в печени хомяков, а самые низкие показатели были отмечены в мозге. Ученые также решили, что проведение исследование на грызунах поможет изучить заболевания зрительного нерва, вызванного вирусом Эбола.

Прошлым летом начальник войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Пентагон пытается создать популяцию насекомых , способных переносить смертельно опасные заболевания, в том числе вирус Эболы и ВИЧ.