Китайские инженеры разработали сверхточные атомные часы для военных целей

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Высота цезиевых атомных фонтанных часов NIM-TF3 достигает 1,5 метра. Устройство можно транспортировать в грузовике, и оно сохранит точность даже после поездки по ухабистым дорогам.

Издание подчеркнуло, что высокоточная система хронометража - одна из основ современной войны. Благодаря новейшему устройству военные смогут точно синхронизировать радары для отслеживания стелс-самолетов. Также NIM-TF3 поможет улучшить качество сигналов для радиоэлектронной борьбы.

Ранее Ростех создал боевую машину поддержки танков «Терминатор», которая может заменить мотострелковое отделение. Оружие прошло испытания в зоне СВО.

По информации НСН , в декабре специалисты предприятий холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех представили на конференции доклады о передовых достижениях в области прикладной оптики. Инженеры рассказали в том числе о таких разработках как ультрафиолетовый спектрокомпаратор и устройство имитации фоно-целевой обстановки.