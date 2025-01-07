Китайские инженеры разработали сверхточные атомные часы для военных целей
Китайские инженеры из Национального института метрологии создали атомные часы, которые могут «кардинально изменить характер будущих войн». Об этом сообщила газета South China Morning Post.
Высота цезиевых атомных фонтанных часов NIM-TF3 достигает 1,5 метра. Устройство можно транспортировать в грузовике, и оно сохранит точность даже после поездки по ухабистым дорогам.
Издание подчеркнуло, что высокоточная система хронометража - одна из основ современной войны. Благодаря новейшему устройству военные смогут точно синхронизировать радары для отслеживания стелс-самолетов. Также NIM-TF3 поможет улучшить качество сигналов для радиоэлектронной борьбы.
Ранее Ростех создал боевую машину поддержки танков «Терминатор», которая может заменить мотострелковое отделение. Оружие прошло испытания в зоне СВО.
По информации НСН , в декабре специалисты предприятий холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех представили на конференции доклады о передовых достижениях в области прикладной оптики. Инженеры рассказали в том числе о таких разработках как ультрафиолетовый спектрокомпаратор и устройство имитации фоно-целевой обстановки.