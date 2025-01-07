07 января 2025, 14:34

Китайские инженеры разработали сверхточные атомные часы для военных целей

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Китайские инженеры из Национального института метрологии создали атомные часы, которые могут «кардинально изменить характер будущих войн». Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Высота цезиевых атомных фонтанных часов NIM-TF3 достигает 1,5 метра. Устройство можно транспортировать в грузовике, и оно сохранит точность даже после поездки по ухабистым дорогам.

Издание подчеркнуло, что высокоточная система хронометража - одна из основ современной войны. Благодаря новейшему устройству военные смогут точно синхронизировать радары для отслеживания стелс-самолетов. Также NIM-TF3 поможет улучшить качество сигналов для радиоэлектронной борьбы.

Ранее Ростех создал боевую машину поддержки танков «Терминатор», которая может заменить мотострелковое отделение. Оружие прошло испытания в зоне СВО.

По информации НСН , в декабре специалисты предприятий холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех представили на конференции доклады о передовых достижениях в области прикладной оптики. Инженеры рассказали в том числе о таких разработках как ультрафиолетовый спектрокомпаратор и устройство имитации фоно-целевой обстановки.

Военные Ученые Китай
04 января 2025, 18:16
Вторая за сутки вспышка высшего рентгеновского класса X произошла на Солнце
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За сутки на Солнце произошли уже три вспышки высшего рентгеновского класса X. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Первую за 4 января вспышку продолжительностью 24 минуты зафиксировали в 01:41 по московскому времени ученые Института прикладной геофизики имени академика Федорова. Она произошла в группе пятен 3947.

Днем выявили вторую вспышку. По словам Богачева, взрывная активность сосредоточена в области на востоке Солнца в его северном полушарии.

«Максимум излучения наблюдался в 15:48 по московскому времени», - сказал он.

Астроном добавил, что пока нельзя спрогнозировать, когда завершится текущий всплеск активности на небесном светиле. Вспышки класса Х относятся к сверхмощным. Явления такого класса могут провоцировать сильные геомагнитные бури и нарушение радиосвязи.

Ученые Магнитные бури Солнце Астрономия
04 января 2025, 04:17
Земляне увидят самое большое Солнце в 2025 году
РИА «Новости»
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В январе россиян ждет уникальное явление. Земля приблизится к Солнцу на минимальное за весь 2025 год расстояние. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.

Земля 4 января в 16:28 окажется в перигелии, то есть ближайшей к светилу точке своей орбиты - 147099586,2505 километра. Это позволит наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году.

Кроме того, за год произойдут четыре затмения - частные солнечные 29 марта и 21 сентября, полные лунные 14 марта и 7 сентября. Из них россияне смогут увидеть два лунных и одно солнечное. Самые крупные полнолуния произойдут 5 ноября и 5 декабря, а Суперлуние - в ночь на 6 января, когда Луна окажется в 356 832 километрах от Земли.

Предыдущий год земляне проводили, увидев еще одно редкое астрономическое явление - черную луну. Это пятая фаза спутника, при которой он остался в тени относительно Земли и исчезнет с небосвода.

Планета Земля Космос Солнце Астрономия
30 декабря 2024, 08:24
Ученые забили тревогу из-за чайных пакетиков
Pxhere
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Чайные пакетики представляют угрозу для здоровья, так как содержат миллиарды частиц микропластика. Об этом изданию Daily Mail сообщили ученые Автономного университета Барселоны.

«Один-единственный чайный пакетик способен выбросить в тело миллиарды частиц микропластика, которые могут быть опасны», - отметили они.

Исследователи выяснили, что некоторые из этих частиц попадают в ядра клеток с генетическим материалом, но большая часть поглощается в кишечнике. Про влияние микропластика на организм человека, заметили ученые, известно очень мало, однако с каждым годом этих веществ вокруг него больше и больше.

Самыми опасными оказались чайные пакетики из полипропилена, которые на миллилитр выделили примерно 1,2 миллиарда частиц размером 136,7 нанометра. Нейлоновые пакетики на миллилитр выделили 8,18 миллиона частиц в 138,4 нанометра.

Заслуженный врач России Александр Мясников ранее отмечал, что микропластик попадает в организм человека ежедневно.

Ученые
21 декабря 2024, 02:22
Обнаружена ранее неизвестная форма жизни в человеческом организме
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Международная группа исследователей под руководством биохимика Ивана Желудева из Стэнфордского университета открыла внутри человеческого организма ранее неизвестную форму жизни. Об этом сообщил научный журнал Cell.

Ученые назвали эти образования «обелисками». Это вирусоподобные структуры, представляющие собой небольшие кольцевые фрагменты генетического материала. Обелиски способны самоорганизовываться в стержнеобразные формы.

В организм человека они попадают вместе с бактериями и остаются там на протяжении года. Исследователи предположили, что обелиски проникают в бактериальные клетки с помощью механизма схожего с вирусным инфицированием.

Кроме того, ученые были удивлены, что геномы обелисков содержат петли РНК, которые до этого встречали только у вирусов растений.

Ранее в Великобритании ученые создали тест, выявляющий психопатию у кошек.

Исследования Ученые Наука

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