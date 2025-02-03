03 февраля 2025, 18:59

Китай в 2026 году отправит на Луну новый космический зонд

Global Look Press
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Китай готовит к запуску зонд, который в следующем году совершит посадку на Луну. Этот аппарат способен преодолевать десятки километров за один прыжок и будет искать воду на Южном полюсе спутника Земли. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Исследовательский зонд\"Чанъэ-7\"состоит из четырех аппаратов: орбитального и посадочного модулей, лунохода и прыгающего зонда, который будет оснащен анализатором молекул воды… Прыгающий зонд совершит полет по меньшей мере три раза, в то время как традиционные зонды приземляются один раз», - заявил заместитель главного конструктора миссии «Чанъэ-7» Тан Юйхуа.

В 2026 году Китай отправит космический зонд «Чанъэ-7» к Южному полюсу Луны в поисках льда. Если лед найдут, это упростит и ускорит доставку воды на Луну. Это поможет построить лунную базу и изучить возможность жизни на Луне и других планетах.

Зонд сможет приземляться на разные поверхности, как человек, который сгибает ноги при прыжке. Гонконгское издание South China Morning Post сообщило, что этот шестиногий зонд будет способен ползать, прыгать и даже летать, используя ракетную тягу. Это позволит ему преодолевать огромные расстояния, достигая десятков километров за один прыжок. Такой уникальный подход открывает перед ним двери к исследованию сложных участков поверхности и глубоких кратеров, которые были недоступны для традиционных луноходов.

Китайская программа исследования Луны, получившая название «Чанъэ» в честь героини древнекитайских мифов, состоит из нескольких этапов. Среди них - облет вокруг естественного спутника Земли, посадка на Луну и возвращение на Землю.

Первый лунный спутник «Чанъэ-1» был запущен в 2007 году и функционировал до 2009 года.

Ранее Китайские ученые придумали способ по доставке ресурсов с Луны на Землю. Принцип действия будет похож на метание молота в легкой атлетике, с той лишь разницей, что вращение на возрастающих скоростях будет осуществляться до отправки капсулы с ценными ископаемыми на Землю.

Луна Космические спутники Китай
01 февраля 2025, 00:17
Свет в конце тоннеля. Найдены доказательства загробной жизни
РИА «Новости»
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Голландские ученые Титус Ривас, Анни Дрвен и Рудольф Смит описали более 70 случаев клинической смерти, доказавших, что душа человека способна выходить из тела и воспринимать окружающую информацию. Об этом сообщил The Epoch Times.

Исследователи выпустили книгу «Чего не может умирающий мозг» (Wat een stervend brein niet kan) с воспоминаниями врачей и их пациентов. Например, кардиохирург Ллойд Руди и его ассистент Роберто Амадо-Каттанео из Стэндфордского университета рассказали, как мужчина перестал подавать признаки жизни во время операции по замене инфицированных сердечных клапанов при аневризме. Они объявили время смерти, но забыли отключить аппаратуру, и через 20-25 минут она показала сердцебиение.

Через несколько дней мужчина полностью восстановился и рассказал о пережитой клинической смерти. Он увидел яркий свет в конце тоннеля и почувствовал, как вышел из тела, побродил по больнице, увидел беседовавших во время операции врачей, приход анестезиолога, расположение записок на рабочем месте медсестры. Все это пациент не мог знать до операции, потому что те же стикеры появились, когда он уже находился без сознания.

«Руди пришел к выводу, что пациент действительно должен был находиться вне своего тела, потому что иначе он не мог описать палату и другие вещи. Совпадение или предвидение не может быть реалистичным объяснением», - заявили ученые.

Ранее житель Самары перенес 50-минутную клиническую смерть. Он заявил, что не испытал ничего особенного.

Книги Болезни Медицина Нидерланды Наука
23 января 2025, 08:03
«Черный выброс» произошел на Солнце
Global Look Press
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Накануне на Солнце произошло редкое явление — выброс черной призрачной структуры. Об этом сообщил сайт Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Накануне на Солнце произошло редкое явление - выброс черной призрачной структуры. Об этом сообщил сайт Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Очень редкое, красивое и даже немного жутковатое явление произошло сегодня на нашей звезде», - рассказали ученые.

В центре видимого диска сформировалась призрачная структура выраженного черного цвета, затем ее выбросило в космос. Там она частично рассеялась в кроне.

Такие цвета обычно дает нейтральный водород. Холодный протуберанец с большим количеством этого соединения выбросило в результате вспышки, считают ученые. Черное облако плазмы наблюдалось около трех часов, потом оно рассеялось и исчезло.

Доктор физико-математических наук Алексей Юрасов ранее объяснил, что корональные выбросы и солнечные вспышки провоцируют магнитные бури на Земле. В 2025 году ожидается пик активности солнечного цикла, который начался в декабре 2019-го.

Космос Солнце Астрономия
16 января 2025, 23:18
Американский спецназовец побывал на секретной базе с инопланетными технологиями
Unsplash
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Американские военные создали в штате Индиана базу по изучению инопланетных технологий. Побывавший на ней боец Сил специального назначения армии США Рэнди Андерсон рассказал о существовании парящего мяча и голографического браслета, сообщил Daily Star.

До перевода в «Зону 51» в Неваде «зеленый берет» успел побывать в Центре надводных боевых действий ВМС США «Крейн». На подземных этажах этой военной базы изучались захваченные передовые разработки Китая, России и пришельцев. Сотрудники показали Андерсону и его сослуживцу некоторые находки с мест крушения НЛО.

«Первым объектом была металлическая сфера размером с баскетбольный мяч, которая находилась над подиумом. И все выглядело так, будто она просто парит над ним», - сказал он.

Андерсона удивил также металлический браслет с экраном, над которым транслировались голографические иероглифы. Эта вещь, по словам офицера, привела к смерти одного из исследователей.

Утечку информации об инопланетянах в 2025 году предсказал «бразильский Нострадамус» Атос Саломея. Он заявил, что правительства признают существование жизни за пределами Земли.

США Военные Наука
10 января 2025, 16:25
Ученые сделали серьезный шаг к созданию новых квантовых компьютеров
Global Look Press
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Шведские и американские ученые создали новый тип квантового холодильника, который может стать первым шагом к разработке более надежных квантовых компьютеров. Об этом сообщил журнал Nature Physics.

По словам, исследователей из Технологического университета Чалмерса в Швеции и Университета Мэриленда в США, новый холодильник способен до рекордно низких температур охлаждать сверхпроводящие кубиты. Они, в свою очередь, являются основой квантовых компьютеров и крайне чувствительны даже к слабым электромагнитным помехам. Чтобы избежать ошибок в вычислениях, кубиты следует охлаждать почти до абсолютного нуля (-273,15 градуса).

Сейчас ученые используют холодильники, охлаждающие частицы до 50 милликельвин (-273,1 градуса). Новое устройство имеет возможность снизить их температуру до 22 милликельвин (-273,128 градуса).

Квантовый холодильник не требует внешнего управления и экономит энергию, так как использует естественную разницу температур между горячей и холодной средами.

Ученые Московского государственного университета имени Ломоносова и Российского квантового центра ранее представили первый в стране прототип 50-кубитного квантового вычислителя на одиночных холодных атомах.

Ученые

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