Китай в 2026 году отправит на Луну новый космический зонд

«Исследовательский зонд\"Чанъэ-7\"состоит из четырех аппаратов: орбитального и посадочного модулей, лунохода и прыгающего зонда, который будет оснащен анализатором молекул воды… Прыгающий зонд совершит полет по меньшей мере три раза, в то время как традиционные зонды приземляются один раз», - заявил заместитель главного конструктора миссии «Чанъэ-7» Тан Юйхуа.

В 2026 году Китай отправит космический зонд «Чанъэ-7» к Южному полюсу Луны в поисках льда. Если лед найдут, это упростит и ускорит доставку воды на Луну. Это поможет построить лунную базу и изучить возможность жизни на Луне и других планетах.

Зонд сможет приземляться на разные поверхности, как человек, который сгибает ноги при прыжке. Гонконгское издание South China Morning Post сообщило, что этот шестиногий зонд будет способен ползать, прыгать и даже летать, используя ракетную тягу. Это позволит ему преодолевать огромные расстояния, достигая десятков километров за один прыжок. Такой уникальный подход открывает перед ним двери к исследованию сложных участков поверхности и глубоких кратеров, которые были недоступны для традиционных луноходов.

Китайская программа исследования Луны, получившая название «Чанъэ» в честь героини древнекитайских мифов, состоит из нескольких этапов. Среди них - облет вокруг естественного спутника Земли, посадка на Луну и возвращение на Землю.

Первый лунный спутник «Чанъэ-1» был запущен в 2007 году и функционировал до 2009 года.

Ранее Китайские ученые придумали способ по доставке ресурсов с Луны на Землю. Принцип действия будет похож на метание молота в легкой атлетике, с той лишь разницей, что вращение на возрастающих скоростях будет осуществляться до отправки капсулы с ценными ископаемыми на Землю.