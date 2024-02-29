Канадские ученые обнаружили следы гигантского древнего цунами

В ордовикский период - 445 миллионов лет назад - провинция Саскачеван и большая часть провинции Манитоба находились под покровом моря, которое называлось бассейном Уиллистон.

Благодаря исследованию отложений в трех участках в провинции Манитоба удалось обнаружить признаки интенсивного воздействия. Оказалось, что в некоторых пластах были разрывы и следы глины, которая могла попасть только с суши.

По мнению ученых, причиной такого воздействия могло стать гигантское цунами, вызванное землетрясением в районе разлома в северной половине бассейна Уиллистон.

Подобные отложения обычно появляются в результате сильных штормов. Но исследователи исключили этот вариант из-за отсутствия признаков регулярной штормовой активности. Кроме того, этот участок на земном шаре был слишком близок к древнему экватору, чтобы здесь могли возникать в основном только ураганы.

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