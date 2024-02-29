29 февраля 2024, 20:00

Канадские ученые обнаружили следы гигантского древнего цунами

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Канадские ученые из Университета Саскачевана нашли следы гигантских волн, которые накрыли сотни миллионов лет назад во время землетрясения западную территорию Канады и северную часть США. Об сообщили журнал Sedimentary Geology.

В ордовикский период - 445 миллионов лет назад - провинция Саскачеван и большая часть провинции Манитоба находились под покровом моря, которое называлось бассейном Уиллистон.

Благодаря исследованию отложений в трех участках в провинции Манитоба удалось обнаружить признаки интенсивного воздействия. Оказалось, что в некоторых пластах были разрывы и следы глины, которая могла попасть только с суши.

По мнению ученых, причиной такого воздействия могло стать гигантское цунами, вызванное землетрясением в районе разлома в северной половине бассейна Уиллистон.

Подобные отложения обычно появляются в результате сильных штормов. Но исследователи исключили этот вариант из-за отсутствия признаков регулярной штормовой активности. Кроме того, этот участок на земном шаре был слишком близок к древнему экватору, чтобы здесь могли возникать в основном только ураганы.

Ранее самых больших анаконд в мире нашли в джунглях Эквадора.

Исследования США Землетрясения Ученые
29 февраля 2024, 05:06
Самых больших анаконд в мире нашли в джунглях Эквадора
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Ученые обнаружили в джунглях Эквадора новый вид анаконд. Размер гигантских рептилий может быть более семи метров, а вес доходит до 500 килограммов. Об этом сообщил CNN.

По данным телеканала, змей ученым показали охотники из индейского народа ваорани. Рептилии на мелководье подстерегали добычу. Одна из найденных анаконд была в длину 6,3 метра. Ученые уточнили, что среди этого вида встречаются змеи до семи с половиной метров в длину и весом до 500 килограммов.

Исследователи заявили, что найденные рептилии несколько отличаются от вида Eunectes murinus (зеленые анаконды) и предложили назвать их Eunectes akayima (северные зеленые анаконды).

Ранее отчет об обнаружении нового вида анаконд появился в научном журнале Diversity. По данным исследователей, обнаруженные змеи на 5,5% от известного ранее вида. Для сравнения, разница между человеком и шимпанзе значительно меньше.

Исследования Ученые Животные Эквадор
28 февраля 2024, 18:31
Пивной живот у мужчин связали со снижением когнитивных функций
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Ученые из Университета Ратгерса в Соединенных Штатах опубликовали исследование о том, что жировые отложения в области живота могут отрицательно влиять на умственные способности у мужчин средних лет, имеющих высокий риск развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на опубликованное исследование в журнале Obesity.

В ходе изучения 204 мужчин среднего возраста, в семьях которых встречались случаи деменции, авторы выявили, что наличие жира в области органов брюшной полости (включая поджелудочную железу, печень и сам брюшной жир) связано с уменьшением объема мозга и снижением когнитивных функций среди мужчин, но не среди женщин.

Такие результаты поставили под сомнение эффективность использования индекса массы тела (ИМТ) как главного критерия при определении когнитивных рисков, связанных с ожирением. Авторы подчеркнули, что ИМТ не всегда адекватно отражает распределение жира в теле и не учитывает гендерные различия.

Ранее диетолог Инга Беляева посоветовала худеющим добавить в рацион темный шоколад. Это поможет снизить уровень стресса и избежать переедания.

Исследования Болезни Мужчины Ожирение
27 февраля 2024, 17:35
Ученые создали человеческие мини-сердца
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Ученые из Университета Мичигана создали человеческие мини-сердца. Информация об этом появилась в журнале Nature Communications.

Созданные органоиды разработали с применением донорских стволовых клеток, что позволило имитировать определенные аспекты внутриутробного развития человека. Полученные в результате миниатюрные органы демонстрируют удивительное сходство с человеческими сердцами на эмбриональной стадии развития.

В публикации отметили, что мини-сердца отражают некоторые ключевые аспекты развития органа, которые наблюдаются после формирования сердечной трубки, на первичной стадии развития сердечно-сосудистой системы.

Полученные органы идеальны для моделирования различных сердечных заболеваний и оценки эффективности лекарственных препаратов, предназначенных для беременных женщин и в ситуациях, когда требуется лечение врожденных пороков сердца.

Ранее кардиолог Денис Соколов назвал лучшую тренировку для сердца. Ею стала быстрая ходьба.

Ученые Медицина
27 февраля 2024, 17:04
Новый минерал открыли в Карелии
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На территории Заонежского полуострова в Карелии обнаружили новый минерал селеноджуноит. Об этом сообщил научный сотрудник музея геологии докембрия Института геологии КарНЦ РАН Олег Лавров.

Процесс идентификации нового минерала представлял определенные сложности, так как в Австралии уже существовал его аналог под названием джуноит. Однако российский минерал отличался присутствием в своем составе селена.

«Минерал находился в тесном срастании с наиболее распространенным в рудах Средней Падмы селенидом свинца - клаусталитом», -рассказал Лавров.

После ряда исследований удалось определить структуру селеноджуноита, формула которого - Cu2Pb3Bi8(Se, S)16. Летом 2023 года Международная комиссия по новым минералам официально признала его новым открытым видом. Он стал четырнадцатым минералом, найденным в Карелии.

В России ежегодно обнаруживают несколько новых минералов. Особенно много находок ученые сделали на Кольском полуострове, в Хибинских и Ловозерских массивах щелочных магматических пород.

Также новые минералы и находили в Якутии. Один из них получил название «сергейсмирновит».

Исследования Ученые Россия

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