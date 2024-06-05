05 июня 2024, 16:59

Как ИИ помогает врачам. Вице-президент Сколтеха — о развитии медицины

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Разработки Сколтеха помогают медикам спасать человеческие жизни. Однако искусственный интеллект никогда не заменит человека. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума рассказал 360.ru старший вице-президент Сколтеха по развитию Александр Сафонов.

Российская наука не стоит на месте и все время развивается. Во многих отраслях, в частности, в медицине, сегодня успешно применяют технологии искусственного интеллекта, однако они никогда не заменят человека, заверил Сафонов.

«Различные системы помогают врачу принимать решение, а значит, требуют специального оборудования, вычислений. Все это нужно для того, чтобы модели искусственного интеллекта помогали врачу», - рассказал он.

У Сколтеха, по его словам, есть компания-стартап, которая вышла из разработок университета. При поддержке Сбера команда ученых разрабатывает систему поддержки принятия решений, которая помогает спасти человеку жизнь. Также университет создал специальную технологию определения ряда нейродегенеративных заболеваний по анализу крови.

«Сейчас, чтобы сказать, есть ли какие-то отклонения, нужно побеседовать с врачом. Это единственный способ во всем мире. Нет никакого количественного анализа, который бы позволил сказать, что с человеком что-то не так. Сколтех разработал такую технологию. Мы надеемся, что она пойдет в рынок», - рассказал Сафонов.

Кроме того, сотрудники университета плотно работают с медицинскими клиниками. Некоторые ученые, подчеркнул он, даже присутствуют на операциях.

«Огромное количество данных позволяет нам обучить нейросети и помочь клиникам принимать решения», - рассказал вице-президент Сколтеха.

Введенные Западом несколько лет назад санкции негативно отразились на развитии российской науки. Однако ограничения не помешали иностранным студентам получать образование в Сколтехе.

Искусственный интеллект Врачи Ученые Санкции Россия Медицина Технологии Наука ПМЭФ-2024
04 июня 2024, 22:00
Технологическое предпринимательство в медицине обсудят на сессии ПМЭФ
Pxhere
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На Петербургском международном экономическом форуме проведут сессию, которую посвятят технологическому предпринимательству в медицине. Она пройдет в рамках деловой программы экосистемы «Здоровое общество».

Технологический суверенитет стал ключевым аспектом экономического развития и национальной безопасности. Для обеспечения необходимых показателей нужны квалифицированные кадры, способные создавать и внедрять передовые технологии в области биомедицины.

«Во-первых, уникальным высокотехнологичным проектам, которые создаются и разрабатываются научными группами в университетах, требуется поддержка от бизнеса и инвесторов, важно пилотирование и внедрение», - отметила модератор сессии, вице-президент, исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково» Камила Зарубина.

Чтобы сохранить уникальный проект, добавила она, в команде должен быть предприниматель, способный довести идею до продукта и далее продвигать стартап в клиники. Проблемы создания новых высокотехнологичных стартапов в медицине собираются обсудить в рамках сессии. На ней также поговорят о важности взаимодействия науки и бизнеса и попробуют выяснить, какие инициативы важно запустить уже сегодня, чтобы ускорить появление в России качественных стартапов.

На сессии также обсудят существующие практики по развитию молодежного технологического предпринимательства и их развитие, предпринимательские навыки, необходимые студентам и молодым ученым, а также эффективную работу системы созидания в технологическом мире.

Ознакомиться с деловой программой экосистемы «Здоровое общество» можно на официальном сайте.

Ученые Медицина Бизнес Технологии Наука ПМЭФ-2024
01 июня 2024, 15:53
Грузовой корабль «Прогресс МС-27» пристыковался к МКС
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Корабль «Прогресс МС-27» в автоматическом режиме совершил стыковку с исследовательским модулем «Поиск» российского сегмента МКС. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Стыковка корабля произошла в 14:43 по московскому времени.

«Прогресс МС-27» доставил на МКС 2504 килограмма грузов, в том числе аппаратуру, одежду, топливо, питание, укладки для научных экспериментов, а также медицинские и санитарно-гигиенические средства для экипажа.

Из важнейшего оборудования в Роскосмосе отметили гиперспектрометр, использующийся для съемки земной поверхности в различных спектральных диапазонах в рамках эксперимента «Ураган». Его разместят на иллюминаторе в модуле «Звезда».

Два дня назад от МКС отстыковали грузовой корабль «Прогресс МС-25». Фрагменты корабля затопили в несудоходном районе Тихого океана.

Ранее ученые МФТИ разработали гиперспектрометр для съемки земной поверхности и мониторинга катастроф. Прибор отправили на МКС 30 мая на ракете «Союз».

МКС Космонавты Корабли Роскосмос Космос
28 мая 2024, 16:12
Завершился новый набор в отряд космонавтов Роскосмоса
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Новый набор в отряд космонавтов подошел к концу. Кандидатами стали одна девушка и трое мужчин, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

В ближайшее время Эльчин Вахидов, Александр Жеребцов, Владимир Ворожко и Анастасия Бурчуладзе приступят к двухлетней общекосмической подготовке.

«По результатам общекосмической подготовки и государственного экзамена кандидатам присвоят квалификацию „космонавт-испытатель“», - рассказали в госкорпорации.

Четвертый отбор в отряд космонавтов проходил с 10 июля по 20 декабря 2023 года. Всего поступило 296 заявлений от претендентов, среди них - 80 женщин.

Ранее в Роскосмосе сообщили об отстыковке российского грузового корабля «Прогресс МС-25» от МКС. Несгораемые части аппарата должны были «приводниться» в несудоходном районе Тихого океана.

Космонавты Роскосмос Женщины Мужчины
28 мая 2024, 10:42
РАН продолжит уделять внимание безопасности России — Медведев
РИА «Новости»
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Без участия Российской академии наук страна не смогла бы пройти сложнейший период истории. Важно повышать статус и расширять возможности для науки, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на общем собрании Российской академии наук. Прямую трансляцию запустила пресс-служба учреждения.

«Достойно ответить на все вызовы, с которыми столкнулась наша страна, невозможно без качественной экспертной основы, без активного участия ученых в жизни страны, выработки и экспертизы ключевых решений государства», - сказал он.

Зампред Совбеза рассчитывает, что РАН продолжит уделять особое внимание обеспечению безопасности России. Он призвал вовлечь РАН в процесс принятия государственных решений. Для этого руководство академии уже включили в состав Совбеза.

Медведев заявил, что Россию окружили и попытались создать некомфортные условия для развития науки. Он уверен, что ученые преодолеют ограничения и добьются лучших результатов. Зампред Совбеза призвал обеспечить безусловное лидерство страны в научной сфере, принять меры для повышения статуса РАН и расширения ее возможностей.

РАН присоединилась к изучению новых подходов к военным конфликтам будущего, заявлял глава РАН Геннадий Красников. Оборонная подпрограмма рассчитана на срок до 2030 года.

Дмитрий Медведев Ученые Наука

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