28 января 2024, 09:47

Израильские ученые выявили важную особенность мышления людей с депрессией

Unsplash
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Ученые Еврейского университета в Иерусалиме выяснили, что люди с диагностированным большим депрессивным расстройством (БДР) не могут надолго сосредоточиться на позитивных впечатлениях и мыслях. Результаты исследования опубликовали в Journal of Psychopathology and Clinical Science.

Ученые сравнили реакции на приятные и неприятные стимулы у здоровых людей и людей с БДР. В экспериментах участвовали около 200 человек. Испытуемым предложили проанализировать свои реакции на приятные и неприятные воспоминания. От них требовалось выбрать одну из стратегий: отвлечение или осмысление.

Как оказалось, депрессия не влияет на мотивацию испытывать позитивные эмоции, но их эффект довольно краткосрочен: люди с БДР чаще склонны отвлекаться от хороших впечатлений, вновь концентрируясь на грусти и тревоге. Отмечается, что люди, страдающие большим депрессивным расстройством, постоянно испытывают сильную печаль, чувство безнадежности и отсутствие интереса и радости от какой бы то ни было деятельности. Это влияет на все сферы их повседневной жизни - от работы до отношений.

Ранее психиатр Александрова Бархатова назвала способы борьбы с зимней хандрой : стоит больше двигаться, отказаться от алкоголя и завести питомца.

Исследования Израиль Ученые Психология
27 января 2024, 08:42
Вышки для бесконтактной подзарядки дронов сделали в России
РИА «Новости»
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Проект стационарных посадочных вышек «Ладонь» для бесконтактного заряда батарей беспилотников разработали в России. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы.

Автор проекта Михаил Климчук отметил, что сейчас для «дозаправки» дронов приходится возвращать их в точку запуска. Это снижает эффективность работы систем, тормозит беспилотную аэродоставку продуктов, лекарств, почты и других грузов. Сеть стационарных посадочных вышек позволит заряжать аккумуляторы БПЛА во время полета через электромагнитную индукцию.

«Пробыв в воздухе над „Ладонью“ пять минут, дрон сможет провести в полете еще 20 минут или более, в зависимости от своих технических характеристик <…> Беспилотники, которым требуется зарядка, будут прилетать к ближайшей доступной станции и пристыковываться к зарядным устройствам», - рассказал Климчук.

Зарядные станции смогут использовать для разных типов дронов. Вышки появятся в России в течение двух лет после успешного тестирования системы.

Россия активно использует БПЛА, в том числе в зоне специальной военной операции. Ранее ученые создали дрон-конвертоплан «Ловкий» , способный развивать скорость до 200 километров в час. Даже по дальности полета он серьезно превосходит все аналоги, что задействованы сегодня на СВО. Кроме того, беспилотник может вертикально взлетать и приземляться. Разработчики создавали дрон специально для армии и тестировали его на передовой.

Как отмечал президент России Владимир Путин, дроны - один из современных способов ведения вооруженной борьбы. Их эффективно применяют в зоне СВО. Современные средства связи и разведки , используемые российскими солдатами, тоже шагнули далеко вперед.

Беспилотники Военные Ученые Россия Владимир Путин Армия Наука
26 января 2024, 12:35
Валуны с магнитными аномалиями нашли на Луне
Global Look Press
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Немецкие ученые заметили на поверхности Луны в области Рейнер гамма-валуны со странными магнитными свойствами. Об этом сообщили на сайте Мюнстерского университета.

«Международная исследовательская группа под руководством доктора Оттавиано Рюша из Мюнстерского университета впервые обнаружила на поверхности Луны аномальные породы метрового размера, которые покрыты пылью и, предположительно, обладают уникальными свойствами, такими как магнитные аномалии», - передали в University of Munster.

Как уточнили исследователи, пылью с особыми отражающими свойствами покрыто мало камней на Луне. Вопрос, могут ли горные породы обладать магнитными свойствами - вообще никогда не исследовался. Поэтому новое открытие очень важно для ученых, обнаруженные валуны «прольют свет на историю Луны и ее магнитного ядра». Пылевая оболочка каменей обладает уникальными фотометрическими свойствами.

«Изучение горных пород на поверхности Луны важно для понимания процессов формирования и изменения лунной коры», - сообщили в «Журнале геофизических исследований - Планеты».

Лунные породы, лежащие на поверхности, отметили ученые, можно изучить, сняв их с помощью орбитальной камеры и проанализировав форму и отражательную способность. То, что обнаружили вблизи магнитной аномалии Райнер Гамма, еще раз подчеркивает, что в этом регионе Луны много неизученных процессов.

Ранее Россия и Китай собрались вместе построить Лунную станцию , чтобы осваивать спутник и помогать другим странам высаживать там людей. В проекте будут участвовать Роскосмос и Китайское национальное космическое управление. Затем к нему смогут присоединиться другие международные партнеры.

Исследования Луна Ученые История Наука
24 января 2024, 15:20
Директора Института общей генетики уволили после слов о связи грехов с болезнями
РИА «Новости»
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Минобрнауки назначило на пост директора Института общей генетики РАН доктора биологических наук Андрея Мисюрина. Об этом сообщил РБК.

Ведомство расторгло трудовой договор с директором института Александром Кудрявцевым после его выступления на научно-богословской конференции «Бог - Человек - Мир».

Ученый заявил, что в прошлом продолжительность жизни людей достигала 900 лет. В качестве доказательства он сослался на графики, «которые можно найти в интернете». Кудрявцев во время конференции также рассказал, что «первородный и личный» грехи вызывают генетические заболевания современного человека.

«С 24 января исполняющим обязанности директора Института общей генетики имени Вавилова РАН (ИОГен РАН) назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин», - указали в пресс-службе института.

Ранее пост первого заместителя директора Росфинмониторинга покинул Юрий Короткий. Его освободили от должности по указу президента Владимира Путина. Имя нового первого замдиректора Росфинмониторинга пока не известно.

Ученые Образование Наука
22 января 2024, 12:57
Свыше 200 грантов на тестирование инноваций одобрили в Москве
Freepik
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Московские стартапы смогут компенсировать затраты на логистику, монтаж оборудования, техобслуживание и другие расходы благодаря грантам на тестирование инноваций. Более 200 таких заявок уже одобрило столичное правительство, рассказала заммэра города Наталья Сергунина.

«Только в 2023 году столичные разработчики получили 114 грантов на пилотирование своих решений. Объем финансовой поддержки составил почти 200 миллионов рублей», - уточнила она.

Программу запустили в апреле 2022 года. С этого момента правительство Москвы одобрила 214 заявок бизнесменов на общую сумму 370 миллионов рублей.

Так, грант в два миллиона рублей получили авторы платформы для создания цифрового двойника мероприятия. За 10 минут разработчики создают виртуальное пространство, в котором можно общаться, выступать, посещать экскурсии.

Также грант получила технология, ежесуточно анализирующая состояние окружающей среды в Парке Горького. Искусственный интеллект на основе данных о влажности, температуре воздуха, атмосферном давлении и других параметрах разрабатывает долговременный прогноз. Инновация помогает сотрудникам парка подготовить территорию к разным погодным условиям.

Кроме того, в парке искусств «Музеон» летом протестировали навигационную систему с технологией дополненной реальности. Разработка, получившая грант, помогает ориентироваться на выставках, строить маршруты и узнавать информацию об объектах вокруг.

За последние 10 лет свыше 600 московских ученых получили премии правительства столицы за исследования и разработки.

Технологии Правительство Москвы Москва

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