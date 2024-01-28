Израильские ученые выявили важную особенность мышления людей с депрессией

Ученые сравнили реакции на приятные и неприятные стимулы у здоровых людей и людей с БДР. В экспериментах участвовали около 200 человек. Испытуемым предложили проанализировать свои реакции на приятные и неприятные воспоминания. От них требовалось выбрать одну из стратегий: отвлечение или осмысление.

Как оказалось, депрессия не влияет на мотивацию испытывать позитивные эмоции, но их эффект довольно краткосрочен: люди с БДР чаще склонны отвлекаться от хороших впечатлений, вновь концентрируясь на грусти и тревоге. Отмечается, что люди, страдающие большим депрессивным расстройством, постоянно испытывают сильную печаль, чувство безнадежности и отсутствие интереса и радости от какой бы то ни было деятельности. Это влияет на все сферы их повседневной жизни - от работы до отношений.

Ранее психиатр Александрова Бархатова назвала способы борьбы с зимней хандрой : стоит больше двигаться, отказаться от алкоголя и завести питомца.