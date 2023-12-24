Исследование о самом большом озере Земли внесли в Книгу рекордов Гиннеса
Впервые за все время существования Книги рекордов Гиннеса она пополнилась настоящей научной статьей, посвященной самому большому озеру в истории Земли Паратетис. Новая статья появилась на сайте издания, а также выйдет в новых печатных версиях. Об этом сообщил сайт Phys.org.
Во время своего существования Паратетис простирался от территории современной Австрии до Туркменистана и содержал в себе в 10 раз больше пресной воды, чем все существующие сегодня озера. Общая площадь гигантского водоема составляла 2,8 миллиона квадратных километров, а водоизмещение превышало 1,77 миллиона кубометров.
Исследование древнего озера группа ученых под руководством доктора Утрехтского университета Дэна Палка провело еще в 2021 году. Комментируя включение своей статьи в Книгу рекордов Гиннесса он отметил, что доказательство существования Паратетиса раскрывает, как природа реагирует на изменения климата, в ходе которой гигантский водоем потерял треть своего объема.
«Исследуя катаклизмы, которые пережило это древнее озеро, мы получили бесценную информацию, которая может пролить свет на пути решения текущих и будущих кризисов в акваториях, которые становятся токсичными», - заявил он.
По словам Палка, речь идет о Черном море, чьи воды содержат скрытый метан. Изменения климата приведут к масштабному выбросу в атмосферу. Ученый подчеркнул, что утеря Паратетиса - это урок человечеству, как изменение климата повлияет на источники пресной воды и окружающую среду.
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