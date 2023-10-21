Индия провела тестовый пуск в рамках пилотируемой миссии «Гаганьян»
Индия провела первое испытание в рамках подготовки будущей пилотируемой миссии «Гаганьян». Об этом рассказали в Индийской организации космических исследований (ISRO), сообщил ТАСС.
Запущенная капсула успешно приводнилась в Бенгальском заливе. Всего в рамках подготовки проведут не менее 20 испытаний.
«Миссия „Гаганьян“ начинается успешно», - говорится в сообщении.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в августе 2018 года официально объявил, что страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года. Однако уже объявлены новые сроки - ожидается, что миссия «Гаганьян» будет осуществлена в 2025 году.
В сентябре Индия успешно запустила в космос автоматическую станцию Aditya-L1 для изучения Солнца. Она будет находиться на расстоянии в 1,5 миллиона километров от третьей планеты