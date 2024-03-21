21 марта 2024, 18:39

Илон Маск анонсировал создание импланта, возвращающего зрение

РИА «Новости»
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Американский предприниматель Илон Маск представил новый проект компании Neuralink — мозговой имплант Blindsight, способный вернуть зрение слепым людям. Об этом сообщило РИА «Новости».

Американский предприниматель Илон Маск представил новый проект компании Neuralink - мозговой имплант Blindsight, способный вернуть зрение слепым людям. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Blindsight - следующий продукт Neuralink после Telepathy <…> Даже если кто-то никогда не видел, был рожден слепым, мы верим в то, что сможем восстановить зрение», - написал в соцсети Х Маск.

Сейчас начались испытания импланта на обезьянах. В январе также появился первый доброволец, испытавший его на себе. Устройство показало хорошие результаты.

«Разрешение сначала может быть низким, как на ранних приставках Nintendo, но в конечном счете может достигнуть уровня нормального человеческого зрения», - объяснил предприниматель.

Корпорация Маска также приступила к разработке устройства под названием Telepathy, чтобы люди, потерявшие способность пользоваться конечностями, могли управлять смартфонами и компьютерами силой мысли. Недавно первый пациент с имплантом смог таким образом сыграть партию в шахматы. Чип вживили 29-летнему Нолану Арбо, парализованному ниже плеч из-за несчастного случая.

Илон Маск Технологии
09 марта 2024, 16:02
Стала известна причина вымирания самых крупных приматов на Земле
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Новые исследования в области палеонтологии раскрыли тайну вымирания гигантопитеков — самых крупных приматов на Земле. Как сообщило издание «Правда.ру», огромные человекообразные обезьяны погибли из-за климатических изменений.

Преобразования окружающей среди привели к тому, что естественная пища гигантопитеков исчезла.

«В отличие от других приматов, таких как орангутаны, гигантопитеки не смогли адаптироваться к новым условиям и вымерли миллионы лет назад», - написал автор материала.

Гигантопитеки существовали в позднем миоцене, плиоцене и плейстоцене на территории современных Индии, Китая, Таиланда и Вьетнама.

Ранее ученые выяснили необычный факт о древней акуле-мегалодоне. Оказалось, температура тела у хищницы была значительно выше, чем у других ее сородичей. Это позволяло ей двигаться быстрее и обитать в более холодной воде.

Новые исследования в области палеонтологии раскрыли тайну вымирания гигантопитеков - самых крупных приматов на Земле. Как сообщило издание «Правда.ру» , огромные человекообразные обезьяны погибли из-за климатических изменений.

Исследования Животные
04 марта 2024, 13:24
Ученые создали медуз-киборгов
Freepik
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Ученые из Калифорнийского технологического института сконструировали быстро плавающих медуз-киборгов для сбора информации об океанах на Земле. Об этом сообщил журнал Bioinspiration & Biomimetics.

Разработка дополнит традиционные технологии исследования океанов. Она поможет собрать данные о температуре, солености и уровне кислорода в них. К моделям приделали носовую часть, напечатанную на 3D-принтере, для придания более обтекаемой формы и увеличения грузоподъемности.

Кроме того, добавления механической передней части под внешнем контролем привело к увеличению скорости плавания в 4,5 раза от естественной скорости передвижения медуз. Для испытаний ученые соорудили трехъярусный вертикальный аквариум.

Цена одной такой медузы составляет примерно 20 долларов, что делает их более привлекательной альтернативой исследовательского аппарата.

Ранее ученые нашли в Черном море рыб-чужаков , способных наполовину проглотить человека. Ихтиолог Юрий Симаков рассказал «360», опасны ли они для людей и обитателей региона.

Исследования Ученые Технологии
03 марта 2024, 03:21
Названа группа крови самых красивых людей планеты
Unsplash
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Люди с определенной группой крови имеют уникальные черты внешности, которые делают их наиболее привлекательными. Такие выводы ученых опубликовали на сайте Planet Today.

В ходе исследования западные ученые выяснили, что группа крови не только влияет на когнитивные способности, но и на внешний облик человека. Люди с первой группой крови отличаются необыкновенным обаянием и привлекательностью, что делает их магнитом для противоположного пола.

Носители второй и третьей групп крови отличаются уникальными талантами и харизмой, также они более высокоэффективны в профессиональной деятельности.

А вот у людей с четвертой группой крови ярко проявляются забота и нежность, но временами они могут быть хладнокровными. Также, ученые назвали их «романтиками с неповторимым шармом».

Ранее сотрудники Центра детского здоровья Стэнфордского университета пришли к выводу, что на уровень интеллекта детей частично влияют генетические факторы, включая группу крови матери.

Исследования Ученые
29 февраля 2024, 20:00
Канадские ученые обнаружили следы гигантского древнего цунами
Freepik
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Канадские ученые из Университета Саскачевана нашли следы гигантских волн, которые накрыли сотни миллионов лет назад во время землетрясения западную территорию Канады и северную часть США. Об сообщили журнал Sedimentary Geology.

В ордовикский период - 445 миллионов лет назад - провинция Саскачеван и большая часть провинции Манитоба находились под покровом моря, которое называлось бассейном Уиллистон.

Благодаря исследованию отложений в трех участках в провинции Манитоба удалось обнаружить признаки интенсивного воздействия. Оказалось, что в некоторых пластах были разрывы и следы глины, которая могла попасть только с суши.

По мнению ученых, причиной такого воздействия могло стать гигантское цунами, вызванное землетрясением в районе разлома в северной половине бассейна Уиллистон.

Подобные отложения обычно появляются в результате сильных штормов. Но исследователи исключили этот вариант из-за отсутствия признаков регулярной штормовой активности. Кроме того, этот участок на земном шаре был слишком близок к древнему экватору, чтобы здесь могли возникать в основном только ураганы.

Ранее самых больших анаконд в мире нашли в джунглях Эквадора.

Исследования США Землетрясения Ученые

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