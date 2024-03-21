Илон Маск анонсировал создание импланта, возвращающего зрение

Американский предприниматель Илон Маск представил новый проект компании Neuralink - мозговой имплант Blindsight, способный вернуть зрение слепым людям. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Blindsight - следующий продукт Neuralink после Telepathy <…> Даже если кто-то никогда не видел, был рожден слепым, мы верим в то, что сможем восстановить зрение», - написал в соцсети Х Маск.

Сейчас начались испытания импланта на обезьянах. В январе также появился первый доброволец, испытавший его на себе. Устройство показало хорошие результаты.

«Разрешение сначала может быть низким, как на ранних приставках Nintendo, но в конечном счете может достигнуть уровня нормального человеческого зрения», - объяснил предприниматель.

Корпорация Маска также приступила к разработке устройства под названием Telepathy, чтобы люди, потерявшие способность пользоваться конечностями, могли управлять смартфонами и компьютерами силой мысли. Недавно первый пациент с имплантом смог таким образом сыграть партию в шахматы. Чип вживили 29-летнему Нолану Арбо, парализованному ниже плеч из-за несчастного случая.