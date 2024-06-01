Грузовой корабль «Прогресс МС-27» пристыковался к МКС

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Стыковка корабля произошла в 14:43 по московскому времени.

«Прогресс МС-27» доставил на МКС 2504 килограмма грузов, в том числе аппаратуру, одежду, топливо, питание, укладки для научных экспериментов, а также медицинские и санитарно-гигиенические средства для экипажа.

Из важнейшего оборудования в Роскосмосе отметили гиперспектрометр, использующийся для съемки земной поверхности в различных спектральных диапазонах в рамках эксперимента «Ураган». Его разместят на иллюминаторе в модуле «Звезда».

Два дня назад от МКС отстыковали грузовой корабль «Прогресс МС-25». Фрагменты корабля затопили в несудоходном районе Тихого океана.

Ранее ученые МФТИ разработали гиперспектрометр для съемки земной поверхности и мониторинга катастроф. Прибор отправили на МКС 30 мая на ракете «Союз».