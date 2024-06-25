25 июня 2024, 11:57

Грунт с обратной стороны Луны впервые доставили на Землю

Global Look Press
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На севере Китая приземлился зонд «Чанъэ-6» с образцами грунта из кратера Аполлон на обратной стороне Луны. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил ученых с успешным завершением миссии, сообщил телеканал CGTN.

Космический аппарат опустился на посадочной площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия. «Чанъэ-6» запустили 3 мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, и через месяц он достиг поверхности спутника. Зонд прилунился в кратере Аполлон в бассейне Южный полюс - Эйткен. Китайские ученые заявляли, что выбрали место исходя из исследовательской ценности и возможности дистанционно управлять аппаратом.

«Все образцы, взятые ранее, - с лицевой стороны нашего естественного спутника, а „Чанъэ-6“ удалось взять пробы с обратной стороны, поэтому эта миссия имеет колоссальное значение», - заявил журналистам зампред комитета по космическим перевозкам Международной астронавтической федерации Ян Юйгуан.

Китай и Россия решили построить Международную научную лунную станцию. Российский президент Владимир Путин ратифицировал соглашение между странами.

Луна Космос Китай Наука
23 июня 2024, 01:24
Ученые выявили вред от меламиновых губок
Freepik
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Популярное чистящее средство для дома загрязняет окружающую среду триллионами частиц микропластика. К такому выводу пришли Китайские ученые из Юго-восточного университета в Нанкине, которые изучили свойства меламиновых губок. Их исследование опубликовал научный журнал Environmental Science & Technology ( EST ).

Меламиновые губки - это вспененный пластик на основе полимера меламин-формальдегидной смолы. Этот материал обладает высокими абразивными свойствами, благодаря чему эффективно удаляет загрязнения без использования бытовой химии. Но ученые выяснили, что эти губки совсем не так безопасны и экологичны, как казалось. Дело в том, что по мере износа они распадаются на мелкие кусочки, выделяя волокна микропластика. Через канализацию эти частицы попадают в окружающую среду.

Команда китайских ученых протестировала губки разных брендов на устойчивость к истиранию. Исследование показало, что одна губка выделяет около шести с половиной миллионов волокон на грамм изношенной поверхности. За месяц использования она выделяет около полутора триллионов частиц микропластика.

Чтобы снизить вред для экологии, ученые посоветовали производителям создавать более износостойкие губки, а потребителям - установить системы фильтрации полимерных волокон на стоках в своем доме.

Ранее китайские ученые обнаружили восемь видов микропластика в мужской сперме. По мнению исследователей, это может быть причиной глобального снижения фертильности.

Исследования Природа Ученые Пластик Экология
22 июня 2024, 03:27
Найдена генетическая причина ожирения
Freepik
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Ученые из Великобритании выявили генетическую причину предрасположенности к ожирению, которая заключается в отсутствии гена SMIM1. Результаты исследования опубликовали в журнале Med.

Группа ученых во главе со специалистами Университета Эксетера провела анализ данных 500 тысяч человек из британского биобанка. В итоге оказалось, что у 104-х из них обнаружили генетический вариант, повышающий риск развития ожирения.

Выяснилось, что люди, у которых нет копий гена SMIM1, набирают лишний вес быстрее остальных. При этом в состоянии покоя они расходуют намного меньше энергии.

Также у этих людей выявили более высокий уровень жира в крови, а уровень гормонов щитовидной железы, наоборот, ниже. Эти показатели напрямую влияют на развитие у человека ожирения.

Связь этого гена с состоянием здоровья человека ученые до конца еще не изучили.

Врач Елена Корчагина ранее рассказала, что на развитие ожирения могут оказывать влияние более 50 генов.

Исследования Великобритания Ученые Ожирение
13 июня 2024, 20:18
Путин объяснил важность проекта NICA
РИА «Новости»
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Работы в рамках проекта NICA позволят понять, как произошла и развивалась Вселенная. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.

«Здесь идет работа и по микроэлектронике, и по биологии, и по целому ряду других направлений», - подчеркнул он.

Глава государства также призвал создавать хорошие бытовые условия для иностранных ученых в регионах России. Путин уверен, что наука не будет стоять на месте - ее развитие обеспечат, несмотря на все сложности.

NICA является одним из шести проектов класса «мегасайенс» в России. Новый коллайдер, как полагают ученые, позволит понять, как образовались протоны и нейтроны в первые моменты после Большого взрыва. Путин 13 июня посетил Объединенный институт ядерных исследований в Дубне и дал старт работам по технологическому пуску устройства. Как отмечал ранее президент, эксперименты на коллайдере позволят сделать открытия мирового уровня и двигать прогресс на благо всего человечества.

Исследования Ученые Россия Работа Владимир Путин
13 июня 2024, 19:04
Путин призвал создать достойные условия для иностранных ученых в России
РИА «Новости»
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Российские регионы должны создавать хорошие бытовые условия для квалифицированных иностранных специалистов и ученых. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов.

Глава государства отметил, что в некоторых странах прекращаются исследования в области ядерной науки, закрывают атомные электростанции. Россия открыта для сотрудничества.

«Специалистам в этих областях просто некуда деваться, и они с удовольствием бы к нам приехали. Надо создавать только условия для этого. И мы, безусловно, будем это делать», - добавил президент.

Президент также расширил программу мегагрантов и не исключил еще одного расширения. Глава государства отметил, что выделять ресурсы на них крайне важно. Наука в России не будет стоять на месте - ее развитие обеспечат, несмотря на все сложности, подчеркнул лидер.

Путин 13 июня посетил Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. Он дал старт работам по технологическому пуску сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов комплекса NICA.

Исследования Ученые Россия Владимир Путин Наука

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