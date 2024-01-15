Глава МВФ назвала угрозу от использования ИИ на рынке труда

Искусственный интеллект (ИИ) повлияет примерно на 40% рабочих мест по всему миру. Некоторые профессии он заменит, другие дополнит, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда ( МВФ ) Кристалина Георгиева.

Чиновница призвала к осторожной работе с технологией, ведь она несет, в том числе, и угрозы. Например, обострение социальной напряженности. Власти стран должны разработать программы для людей, на которых развитие ИИ окажет негативное влияние. При этом предсказать конкретный эффект от искусственного интеллекта сложно.

«С определенной уверенностью мы можем сказать, что нам необходимо разработать набор мер, позволяющих безопасно использовать огромный потенциал искусственного интеллекта на пользу человечества», - отметила Георгиева.

По ее словам, в странах с развитыми экономиками доля рабочих мест, на которые повлияет ИИ, составит 60%, и только половина почувствует положительное влияние технологии. В развивающихся странах показатель достигнет 40%, а в бедных государствах - 26%.

Ранее о внедрении ИИ-помощника Copilot рассказали в корпорации Microsoft. Одно из изменений коснется клавиатуры.