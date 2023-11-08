Физик объяснил, почему сильнейшую магнитную бурю не смогли предсказать

По словам Богачева, ученые не смогли предсказать магнитную бурю, потому что выбросы солнечной плазмы значительно ускорились по дороге к Земле.

«То есть мы измеряем их скорость у Солнца и прикидываем, когда они до нас дойдут, а они вдруг разгоняются по дороге и приходят раньше. Что-то из этой серии произошло позавчера», - признался ученый.

Физик уточнил, что современные научные модели позволяют предсказывать примерно три из четырех магнитных бурь. В ближайшем будущем наука сможет достоверно предсказывать девять из 10 бурь, предположил ученый.

Вечером в воскресенье, 5 октября, жители южных областей России могли наблюдать странное явление, напоминающее северное сияние.

Вечернее небо озарило красное свечение. По словам ученых, этот эффект возник из-за сильнейшей магнитной бури за последние 20 лет. Эксперты ожидали ее 8 ноября, но она произошла на три дня раньше.