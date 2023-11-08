08 ноября 2023, 03:35

Физик объяснил, почему сильнейшую магнитную бурю не смогли предсказать

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Сильнейшая магнитная буря, вызвавшая северное сияние в южных регионах, стала сюрпризом не только для жителей этих областей, но и для ученых. Об этом в интервью газете «АиФ» рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

По словам Богачева, ученые не смогли предсказать магнитную бурю, потому что выбросы солнечной плазмы значительно ускорились по дороге к Земле.

«То есть мы измеряем их скорость у Солнца и прикидываем, когда они до нас дойдут, а они вдруг разгоняются по дороге и приходят раньше. Что-то из этой серии произошло позавчера», - признался ученый.

Физик уточнил, что современные научные модели позволяют предсказывать примерно три из четырех магнитных бурь. В ближайшем будущем наука сможет достоверно предсказывать девять из 10 бурь, предположил ученый.

Вечером в воскресенье, 5 октября, жители южных областей России могли наблюдать странное явление, напоминающее северное сияние.

Вечернее небо озарило красное свечение. По словам ученых, этот эффект возник из-за сильнейшей магнитной бури за последние 20 лет. Эксперты ожидали ее 8 ноября, но она произошла на три дня раньше.

Ученые Магнитные бури Солнце
07 ноября 2023, 06:42
Полевую траву мискантус в России решили перерабатывать в целлюлозу
Unsplash
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Российские ученые начали внедрять в сельское хозяйство полевую траву мискантус как источник целлюлозы. Пресс-служба Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН заявила, что она станет сырьем для производства упаковки, текстиля и углеродного волокна. Об этом сообщили «Известия».

Один из видов мискантуса, а именно Miscanthus sinensis, рос в Приморье. Ученые вывели культурный сорт мискантуса - «сорановский». Это многолетнее травянистое растение содержит много полезных для промышленности веществ и хорошо адаптируется к природным условиях в разных уголках России. Специалисты ИЦиГ СО подсчитали, что с одного гектара плантаций этой травы можно получить до четырех тонн целлюлозы, и это выгодней, чем использовать для тех же целей древесину.

Опытный завод по переработке мискантуса запустили в Московской области и распланировали строительство дополнительных площадок в Новосибирской и Калининградской областях. Партнер института запустил производство биоразлагаемой посуды. Мискантус, по словам ученых, также можно использовать для производства упаковки, целлюлозного волокна для текстильной промышленности и его переработки в углеродное для создания композитных материалов.

Мискантусом засеяли 105 гектаров земли в Шатуре. Кроме того, в регионе стали выращивать подсолнечник и масличный лен.

Бизнес Наука
29 октября 2023, 02:57
Российские ученые разработали инновационный метод лечения тромбоза
Freepik
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Российско-французская группа ученых разработала методику более эффективного лечения тромбозов. Об этом написал сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на Минобрнауки.

Тромбоз - заболевание, при котором в сосудах образуются сгустки крови. Если такой тромб оторвется, он может убить человека, перекрыв жизненно важные сосуды.

Врачи лечат тромбозы с помощью тромболитиков - препаратов, растворяющих кровяные сгустки. Проблема в том, что эти лекарства медленно распространяются в сосудах с заблокированным кровотоком.

Работа исследователей из Уральского федерального университета и Университета Лазурного берега (Франция) была основана на идее американских ученых. В Техасском университете предложили вводить в тромбированный сосуд каплю с магнитными наночастицами. Затем предполагалось воздействовать на сосуд магнитным полем, приводя эти частицы в движение. Таким образом они помогали бы «размешивать» тромболитик прямо в вене, ускоряя его действие.

Эта идея потребовала дальнейших исследований: необходимо было выяснить, какими должны быть размер и форма капли, частота и напряженность поля для оптимального результата.

«Наша работа показывает, что в этом случае при помощи вращающегося магнитного поля можно возбудить более интенсивные потоки, чем в случае „облачка“. Увеличение частоты поля приводит к возрастанию скорости генерируемых потоков на один-два порядка. Таким образом, процесс доставки лекарства к тромбу может быть намного более быстрым, чем без воздействия магнитного поля», - рассказал руководитель разработки математической модели Андрей Зубарев.

В июне стало известно, что российские ученые из университета МИСиС и университета имени Пирогова разработали новаторский метод борьбы с онкологическими заболеваниями. Для лечения исследователи предложили использовать наночастицы, которые программируют гибель раковых клеток.

Исследования Здравоохранение Болезни Врачи Ученые
27 октября 2023, 07:22
Ученые разработали «систему самоуничтожения» для захваченных противником БПЛА
Unsplash
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Внедрение воспламеняемых наночастиц металла в материл для корпуса беспилотников позволит запускать систему самоуничтожения, если БПЛА попадет в руки противника. Такие аппараты станут новым подвидом дронов-камикадзе, заявили РИА «Новости» в пресс-службе РХТУ имени Менделеева.

«В случае захвата БПЛА противником уничтожение электроники может оказаться недостаточным. Выходом из этой ситуации могло бы послужить контролируемое самоуничтожение всего изделия или его критически важных узлов», - объяснили ученые.

Они предложили добавлять в полимерный пластик, из которого делают корпус беспилотников, наночастицы металла. Они воспламеняются от воздействия компактным лазером. Разработчики уверены, что это не только позволит сохранить записанную на БПЛА информацию, но и создать новый подвид дронов-камикадзе.

В России запустили производство беспилотников «Гастелло» , созданных с учетом специфики проведения спецоперации на Украине. FPV-коптер можно использовать в любое время суток.

Беспилотники Ученые Армия
25 октября 2023, 01:41
Ученые в России придумали, как вылечить цирроз печени
Pxhere
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Специалисты в области питания из университета имени Сеченова обнаружили метод, как замедлить рост опухоли печени. Согласно исследованиям, необходимо правильное питание и употребление кефира. Об этом сообщила«Газета.ру».

По наблюдениям ученых, у тех, кто страдает циррозом печени, дисбаланс микробиоты. Те же симптомы и у пациентов с опухолями. Подобное происходит в том числе с любителями спиртных напитков или теми, кто не соблюдает режим питания.

«Вполне возможно, что, воздействуя на кишечную микробиоту удастся предотвратить или замедлить развитие цирроза у таких больных», - решили специалисты.

Чтобы нормализовать процессы, ученые выбрали кефир. Он благотворно влияет на печень и желудочно-кишечный тракт, а также богат активными бифидобактериями. Исследования еще продолжаются. Возможно, этот метод поможет в лечении пациентов с хроническими заболеваниями печени и циррозом.

Ранее ученые заявили, что употребление колбас и сосисок может спровоцировать рак поджелудочной железы.

Специалисты в области питания из университета имени Сеченова обнаружили метод, как замедлить рост опухоли печени. Согласно исследованиям, необходимо правильное питание и употребление кефира. Об этом сообщила «Газета.ру».

Врачи Медицина Рак

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