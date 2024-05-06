Две вспышки высшего класса активности зарегистрировали на Солнце 5 мая

На Солнце 5 мая зарегистрировали семь мощных вспышек. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики имени Федорова ( ИПГ ).

По данным ученых, две из них идентифицировали, как относящиеся к высшему классу - Х, остальные пять - к классу М. Говоря о классе М, они уточнили, что самая слабая вспышка соответствовала уровню М1.3, а самая сильная - М7.5.

Солнечные вспышки в зависимости от их мощности подразделяют по возрастающей на пять классов: A, B, C, M и X.

Ранее специалисты сообщили, что 4 мая на звезде зарегистрировали пять мощных вспышек , которые могут спровоцировать магнитные бури на Земле. Одна из них сопровождалась нарушением коротковолновой радиосвязи.