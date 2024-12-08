08 декабря 2024, 16:22

Две мощнейшие вспышки произошли на Солнце за день

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В воскресенье, 8 декабря, на Солнце произошли две вспышки высшего класса Х и М. Об этом ТАСС заявили в центре мониторинга солнечной активности.

«В 12:06 в рентгеновском диапазоне зафиксировали вспышку Х2.3. В тот же день в 01:15 в группе пятен 3917 (S07E27) в рентгеновском диапазоне зарегистрировали вспышку M3.2 продолжительностью 13 минут», - заявили в пресс-службе.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на звезде в течение 7 и 8 декабря к настоящему моменту зафиксировали около 30 вспышек среднего класса С.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки на Солнце делят на пять классов: A, B, C, M и X. Как правило, вспышки, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой провоцируют магнитные бури на Земле.

Ранее астрофизик Натан Эйсмонт заявил о снижении пика магнитных бурь в ближайшие годы.

Магнитные бури Солнце
07 декабря 2024, 23:05
Собаки начнут разговаривать? Ученые внедрили в мозг животным ИИ
Unsplash
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Российские ученые первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту, он подсказывает правильные варианты ответа на любые вопросы. Теперь опыт хотят повторить и на собаках. Нейрофизиолог Михаил Лебедев рассказал ведущей 360.ru Анастасии Букреевой, можно ли будет разговаривать с животными.

По словам Лебедева, развития подобных технологий бояться не стоит. Совсем недавно многие переживали, что из-за искусственного интеллекта, например, лишатся работы, но ничего страшного в итоге не произошло. Наоборот, ИИ стал помогать людям.

«Почему бы ему не помочь нашим мозгам? То есть взять на себя какую-то вспомогательную роль для мозга. И эта тема называется нейроинтерфейс. То есть нейроинтерфейс - это такое устройство, которое подключается к мозгу и выполняет какие-то очень полезные действия», - пояснил специалист.

Сейчас эта технология стремительно развивается в медицине. Ученые проводят эксперименты с крысами.

«Когда ее мозг стимулируется электрическим током, она может решать какие-то свои задачи, например, выбирать правый рычаг против левого», - отметил Лебедев.

Эксперименты с собаками он тоже не исключил. У животных бывают различные травмы, с которыми помогут справиться нейроинтерфейсы. Например, они могут помочь восстановиться собаке при параличе.

«Если это будет делаться, то не будет ничего страшного. В мозге животного будет имплант, который будет считывать информацию и стимулировать его. Он будет максимально безопасным», - подчеркнул нейрофизиолог.

В дальнейшем собаки смогут даже разговаривать со своими хозяевами. По словам Лебедева, вести беседу можно будет даже на иностранном языке.

«Можете даже на французском с ним поговорить, и он вас поймет», - заявил эксперт.

Позволить себе купить такой имплант сначала смогут не все, так как первые образцы будут дорогими. Однако с развитием технологий они станут доступны всем.

Искусственный интеллект Собаки Ученые Животные Технологии
07 декабря 2024, 11:01
Ученый оценил вероятность полного таяния льда в Арктике
РИА «Новости»
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В сентябре 2027 года с вероятностью 3% может наступить день, когда в Северном ледовитом океане не будет льда. Однако о полном его таянии в Арктике речи не идет, сообщил РИА «Новости» эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

Ученые Гетеборгского университета ранее представили исследование, по которому есть риск полного таяния ледяного покрова в Арктике до 2030 года в связи с изменением погодных условий.

«Они сделали модельную оценку, но сейчас нет речи о том, что Арктика может растаять. Но есть гипотетическое построение, что с вероятностью в 3% в один из дней в сентябре 2027 года в Арктике практически не будет льда», - сказал Кокорин.

Ученый напомнил, что Росгидромет в третьем оценочном докладе об изменениях климата в 2022 году сообщал, что для 2030 годов такую вероятность оценили в 5%.

Ранее ученый Мария Ананичева посоветовала морально подготовиться к полному исчезновению льда в Арктике.

Ученые Арктика Глобальное потепление
22 ноября 2024, 04:23
В хлорированной воде обнаружили новое вещество
РИА «Новости»
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Очистка воды с помощью хлорамина может быть токсичной. Ученые из США и Швейцарии выяснили, что при обработке этим веществом образовываются потенциально вредные хлоронитридамиды, сообщила пресс-служба Университета штата Арканзас.

США и многие другие страны перешли на очистку воды хлорамином около 30 лет назад, считая этот метод более безопасным, чем обработку гипохлоритом натрия и другими соединениями хлора. Исследуя побочные продукты хлорирования питьевой воды, ученые нашли в ней хлоронитридамиды. Доцент Джулиан Фейри сообщил, что это очень стабильные молекулы с низким молекулярным весом.

«Их очень непросто обнаружить в воде, и для нас было невероятно сложно выявить их и доказать, что найденные нами соединения действительно обладали той структурой, которую мы предсказали», - сказал ученый.

Так как прежде хлоронитридамиды не удавалось «поймать», специалистам неизвестно, как именно они влияют на здоровье человека. Теперь им предстоит оценить потенциальную токсичность этих молекул.

В Москве станции очистки воды полностью отказались от использования хлора в 2015 году. Однако специалисты посоветовали не пить прямо из крана.

Болезни Ученые Наука
17 ноября 2024, 22:02
Американские ученые впервые оцифровали мозг мухи
Freepik
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Ученые из Принстонского университета создали первую цифровую муху-дрозофилу. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

Это первый оцифрованный мозг сложного организма, который имеет возможность воспроизведения. Цифровой образ мозга мухи может стать основой для разработки искусственного интеллекта нового поколения.

Работа над проектом началась в 2016 году. После многих лет усилий ученые получили расшифровку структуры связей в нервной системе мозга взрослой дрозофилы, которая состоит из 139 500 нейронов и 54,5 миллиона синапсов. Прорывное открытие стало возможно благодаря международной команде специалистов, использованию уникального оборудования и многолетним исследованиям.

Мозг дрозофилы включает нейроны, отвечающие за движение вперед, назад, резкие повороты и полную остановку.

Ранее сооснователь академии искусственного интеллекта AiAcademy Александр Горный назвал виды деятельности, которые полностью перейдут под выполнение нейросетью. В их числе - водители и курьеры.

США Искусственный интеллект Ученые Нейросети

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