Древние затерянные города нашли в джунглях Амазонии

Химики Колумбийского университета разработали новый метод исследования и обнаружили в бутилированной воде высокую концентрацию нанопластика. По мнению ученых, он мог проникать в органы человека, сообщило агентство Bloomberg.

Для своего исследования специалисты Колумбийского университета разработали новый метод микроскопии и изучили содержимое 25 литровых бутылок трех американских производителей. Результаты опубликовали в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Химики пришли к выводу, что стандартная бутылка воды объемом один литр содержала в среднем около 240 тысяч пластиковых фрагментов, в том числе нанопластика - частиц короче одного микрометра. Это в 100 раз больше, чем показали прежние исследования воды , потому что до этого момента из-за отсутствия технологий искали только микропластик или кусочки пластика размером от одного до пяти тысяч микрометров.

Ученые заявили, что нанопластик мог повлиять на здоровье людей, в том числе в утробе матери. Его частицы настолько малы, что способны проникать в кровоток и клетки человека, воздействовать на органы и через плаценту - организм нерожденного ребенка.

Специалисты из Китая создали водорастворимый пластик. По их мнению, новый материал позволит позаботиться о состоянии окружающей среды.