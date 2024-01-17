17 января 2024, 04:11

Древние затерянные города нашли в джунглях Амазонии

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Археологи обнаружили в джунглях Амазонии разветвленную сеть древних затерянных городов. Результаты исследования опубликовали в журнале Science.

Сеть городов и дорог обнаружили с помощью технологии LIDAR, которая позволила выявить сложные структуры, свидетельствующие о существовании в этом регионе неизвестной цивилизации. Ученые смогли создать подробные трехмерные карты земной поверхности, причем даже в районах с густой растительностью.

Возраст поселений и дорог оценили в 1500-3000 лет. Ученые пока не выяснили, куда ушли их жители, но предположили, что они могли переселиться из-за извержений.

Во время исследования обнаружили более 6000 приподнятых земельных площадок на территории площадью 300 квадратных километров. Их окружали сельскохозяйственные поля, оборудованные дренажными каналами. Это говорит о развитом управлении водными и земельными ресурсами.

При этом ученые выявили еще и сеть прямых дорог, протянувшихся на расстояние до 25 километров. Кроме того, имелись и такие оборонительные сооружения, как рвы. Вероятно, в регионе существовали конфликты между различными группами населения.

Ранее ученые из Института геоантропологии Макса Планка смогли воссоздать состав и аромат бальзамов, которые использовали древние египтяне для создания мумий.

Археология Ученые Наука Эквадор
16 января 2024, 14:24
Роскосмос показал первый снимок со второго спутника «Арктика-М»
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Запущенный с космодрома «Байконур» в середине декабря 2023 года второй спутник «Арктика-М» вышел на рабочую орбиту и прислал первый снимок Земли. Полученный кадр опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

В ведомстве подчеркнули, что спутник находится на высоте около 1400 километров от поверхности Земли, но в ходе оборота по орбите может удаляться на расстояние до почти 39 тысяч километров. Все служебные системы космического аппарата функционируют в штатном режиме.

Первый спутник «Арктика-М» запустили в космос в феврале 2021 года. Теперь оба космических аппарата станут работать попеременно, сменяя друг друга на рабочих участках орбит. Их задача - следить за гидрометеорологической обстановкой в северных территориях России и арктического региона.

Гидрометеорологическую космическую систему «Арктика-М», разработали в научно-производственном объединении имени Лавочкина в Химках. Это первые спутники, которые занимаются исследованием обстановки арктического региона.

Кроме данных о погоде, аппараты собирают сигналы бедствия судов и самолетов для передачи их службам спасения, а также следят за обстановкой в околоземном пространстве космоса.

Роскосмос Космические спутники Россия Арктика Космос
15 января 2024, 04:48
Глава МВФ назвала угрозу от использования ИИ на рынке труда
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Искусственный интеллект (ИИ) повлияет примерно на 40% рабочих мест по всему миру. Некоторые профессии он заменит, другие дополнит, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Искусственный интеллект (ИИ) повлияет примерно на 40% рабочих мест по всему миру. Некоторые профессии он заменит, другие дополнит, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда ( МВФ ) Кристалина Георгиева.

Чиновница призвала к осторожной работе с технологией, ведь она несет, в том числе, и угрозы. Например, обострение социальной напряженности. Власти стран должны разработать программы для людей, на которых развитие ИИ окажет негативное влияние. При этом предсказать конкретный эффект от искусственного интеллекта сложно.

«С определенной уверенностью мы можем сказать, что нам необходимо разработать набор мер, позволяющих безопасно использовать огромный потенциал искусственного интеллекта на пользу человечества», - отметила Георгиева.

По ее словам, в странах с развитыми экономиками доля рабочих мест, на которые повлияет ИИ, составит 60%, и только половина почувствует положительное влияние технологии. В развивающихся странах показатель достигнет 40%, а в бедных государствах - 26%.

Ранее о внедрении ИИ-помощника Copilot рассказали в корпорации Microsoft. Одно из изменений коснется клавиатуры.

Microsoft Искусственный интеллект Рабочие места Работа Технологии
11 января 2024, 23:35
Разработчика «Спутника V» похоронят на Троекуровском кладбище 13 января
Unsplash
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Одного из главных разработчиков вакцины «Спутник V» Бориса Народицкого похоронят на Троекуровском кладбище, сообщило РИА «Новости» в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где он работал с 2002 года. Ученый умер в возрасте 82 лет.

Представители центра сообщили, что причиной смерти Народицкого стала тяжелая болезнь. Церемония прощания с ученым состоится в субботу 13 января.

Народицкий занимал пост замдиректора Центра Гамалеи, сыгравшего основную роль в разработке российской вакцины против коронавируса. Генетик разработал векторную платформу аденовируса человека, которая позволила создать препараты против COVID-19 и лихорадки Эбола.

Коллеги Народицкого отметили, что ученый был «педагогом и наставником по призванию» и успел воспитать новое поколение специалистов. В НИЦ заверили, что его ученики смогут достойно продолжить работу.

За свою жизнь Народицкий стал автором свыше 200 научных работ. Среди его наград есть орден Почета и медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением».

Ученые Вакцинация Коронавирус в России и в мире
09 января 2024, 07:00
Опасную концентрацию нанопластика нашли в бутилированной воде
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Химики Колумбийского университета разработали новый метод исследования и обнаружили в бутилированной воде высокую концентрацию нанопластика. По мнению ученых, он мог проникать в органы человека, сообщило агентство Bloomberg.

Для своего исследования специалисты Колумбийского университета разработали новый метод микроскопии и изучили содержимое 25 литровых бутылок трех американских производителей. Результаты опубликовали в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Химики пришли к выводу, что стандартная бутылка воды объемом один литр содержала в среднем около 240 тысяч пластиковых фрагментов, в том числе нанопластика - частиц короче одного микрометра. Это в 100 раз больше, чем показали прежние исследования воды , потому что до этого момента из-за отсутствия технологий искали только микропластик или кусочки пластика размером от одного до пяти тысяч микрометров.

Ученые заявили, что нанопластик мог повлиять на здоровье людей, в том числе в утробе матери. Его частицы настолько малы, что способны проникать в кровоток и клетки человека, воздействовать на органы и через плаценту - организм нерожденного ребенка.

Специалисты из Китая создали водорастворимый пластик. По их мнению, новый материал позволит позаботиться о состоянии окружающей среды.

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