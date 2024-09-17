17 сентября 2024, 18:47

«Древнее египетских пирамид». Археологи раскопали в Татарстане погребения каменного века

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Российские археологи во время раскопок памятника «Новобиксинтеевский могильник» в Мензелинском районе Татарстана обнаружили девять погребений. Их датировали каменным веком, сообщила пресс-служба комитета республики по охране объектов культурного наследия.

Специалисты выяснили, что захоронения принадлежат людям, которые еще не умели обрабатывать металл.

«По предварительным данным исследователей, захоронение древнее египетских пирамид более чем на полторы тысячи лет», - отметили в пресс-службе.

Археологи обнаружили каменные наконечники стрел, украшения из зубов оленя и бобра, подвески из приуральского серпентинита и поделки из клыков кабана. Специалисты отметили яркое погребение, принадлежащее женщине. У ее ног находился ребенок четырех-пяти лет, а саму могилу осыпали охрой и украшениями.

Ранее российские археологи нашли в Калининградской области могилу средневекового рыцаря Гюнтера фон Хоэнштайна. Экспедиция обнаружила в поселке Ушаково развалины кирхи Тевтонского ордена, где находилась надгробная плита.

Татарстан Археология
16 сентября 2024, 12:55
Ученые сообщили об усилении солнечной активности с начала века
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Индекс солнечной активности достиг максимума в XXI веке, однако чтобы понять, к каким последствиям это приведет, нужно продолжать наблюдения. Об этом рассказал РБК руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Этот показатель измеряют с XVIII века по числу пятен на обращенной к Земле стороне Солнца. Ученый предположил, что светило перешло в очередной 100-летний рост, но, чтобы понять это, нужно больше времени.

«К последствиям прямо сейчас это никаким не приведет. Год как был высоко активным, так и останется. Активность точно от этого не упадет, но и не вырастет сильно», - добавил он.

Директор института Анатолий Петрукович добавил, что показатель еще не превысил пиковых значений, зафиксированных в середине и конце прошлого века.

«Это скорее больше похоже не на слабый, а на средний цикл, если брать нашу историю наблюдения», - заявил он.

В августе Богачев рассказал о двух крупных вспышках класса X на Солнце , случившихся после серии взрывов.

Ученые Климат Солнце
16 сентября 2024, 02:54
Магнитные бури накроют Землю 16 сентября
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Магнитные бури обрушатся на Землю в понедельник, 16 сентября. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

По предварительным данным, в этот день уровень магнитных бурь будет достигать G3. Ученые оценили вероятность магнитного шторма в понедельник в 30%, 17 сентября - в 35%.

Сильнейшая магнитная буря ожидается на Земле с 11:00. Магнитосфера вновь станет спокойной только в вечеру вторника.

Ранее на Солнце произошла четвертая по силе вспышка , которая и стала причиной очередных магнитных бурь. Астрофизики классифицировали предварительно вспышку как X5.3.

Также ученые предупредили о выбросах солнечной плазмы. Они могут спровоцировать геоштормы и полярные сияния на Земле.

Исследования Ученые Магнитные бури Солнце Астрономия
15 сентября 2024, 01:06
Названа самая «успешная» группа крови
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Японские ученые проанализировали группы крови состоятельных людей и выяснили, что большинству из них присуща вторая группа, а следом идут обладатели первой. Исследование опубликовали в научном журнале Nature Medicine.

Японские исследователи верят, что группа крови влияет на личное развитие, профессиональный рост человека, успех и финансовое благополучие.

Люди со второй группой крови отличаются большим упорством и склонностью доводить начатые дела до конца, несмотря на проблемы. Кроме того, от других людей их отличает невероятная стрессоустойчивость.

На втором месте по уровню успешности оказались люди с первой группой крови. Это объясняется тем, что их отличает решительность, позитивный взгляд на жизнь, активность и прямолинейность, а иногда и агрессивность. Вот последняя может помешать им на пути к богатству. Эти люди часто занимают руководящие должности.

Представители третьей группы крови могут похвастаться яркими творческими способностями, но могут конфликтовать с людьми, если подумают, что их недостаточно ценят.

Люди с четвертой группой крови обладают ораторским мастерством и артистизмом. Они могут добиться успеха в публичных профессиях.

Ранее ученые Стенфорда выяснили, что самые талантливые и творческие дети рождаются у женщин с первой группой крови.

Исследования Япония Ученые Формула успеха
14 сентября 2024, 09:25
Подмосковный селекционер представил самую тяжелую тыкву в истории России
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковный селекционер Александр Чусов представил на выставке гигантского урожая в Аптекарском огороде выращенную им тыкву массой 817 килограммов, что стало рекордным для России показателем. Об этом рассказал корреспондент 360.ru.

Помимо тыквы, Чусов показал на выставке луковицу весом 3,325 килограмма и 8,2-килограммовую свеклу.

«И на борщ хватит, и на винегрет… Надолго хватит, это уж точно», - пошутил он.

Соседи Чусова рассказали, что молодой человек интересовался селекцией с детства и нашел себя в этой отрасли. Мужчину они охарактеризовали как вежливого и отзывчивого человека, который не пьет и не курит.

Говоря о планах на будущее, он выразил желание вырастить тыкву, которая будет весить тонну.

«Потому что 800 - уже мелочь, никого не удивить. Пять минут был рекорд, а потом уже новый нужен», - подчеркнул селекционер.

Прежний рекорд, по сообщению РИА «Новости» , составлял 771 килограмм. Новый показатель войдет в Книгу рекордов России.

Ранее стало известно о тыкве из Можайского района массой более 200 килограммов.

Сельское хозяйство Рекорды Россия

Новости по теме