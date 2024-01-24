Директора Института общей генетики уволили после слов о связи грехов с болезнями

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Московские стартапы смогут компенсировать затраты на логистику, монтаж оборудования, техобслуживание и другие расходы благодаря грантам на тестирование инноваций. Более 200 таких заявок уже одобрило столичное правительство, рассказала заммэра города Наталья Сергунина.

«Только в 2023 году столичные разработчики получили 114 грантов на пилотирование своих решений. Объем финансовой поддержки составил почти 200 миллионов рублей», - уточнила она.

Программу запустили в апреле 2022 года. С этого момента правительство Москвы одобрила 214 заявок бизнесменов на общую сумму 370 миллионов рублей.

Так, грант в два миллиона рублей получили авторы платформы для создания цифрового двойника мероприятия. За 10 минут разработчики создают виртуальное пространство, в котором можно общаться, выступать, посещать экскурсии.

Также грант получила технология, ежесуточно анализирующая состояние окружающей среды в Парке Горького. Искусственный интеллект на основе данных о влажности, температуре воздуха, атмосферном давлении и других параметрах разрабатывает долговременный прогноз. Инновация помогает сотрудникам парка подготовить территорию к разным погодным условиям.

Кроме того, в парке искусств «Музеон» летом протестировали навигационную систему с технологией дополненной реальности. Разработка, получившая грант, помогает ориентироваться на выставках, строить маршруты и узнавать информацию об объектах вокруг.

За последние 10 лет свыше 600 московских ученых получили премии правительства столицы за исследования и разработки.