24 января 2024, 15:20

Директора Института общей генетики уволили после слов о связи грехов с болезнями

РИА «Новости»
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Минобрнауки назначило на пост директора Института общей генетики РАН доктора биологических наук Андрея Мисюрина. Об этом сообщил РБК.

Ведомство расторгло трудовой договор с директором института Александром Кудрявцевым после его выступления на научно-богословской конференции «Бог - Человек - Мир».

Ученый заявил, что в прошлом продолжительность жизни людей достигала 900 лет. В качестве доказательства он сослался на графики, «которые можно найти в интернете». Кудрявцев во время конференции также рассказал, что «первородный и личный» грехи вызывают генетические заболевания современного человека.

«С 24 января исполняющим обязанности директора Института общей генетики имени Вавилова РАН (ИОГен РАН) назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин», - указали в пресс-службе института.

Ранее пост первого заместителя директора Росфинмониторинга покинул Юрий Короткий. Его освободили от должности по указу президента Владимира Путина. Имя нового первого замдиректора Росфинмониторинга пока не известно.

Ученые Образование Наука
22 января 2024, 12:57
Свыше 200 грантов на тестирование инноваций одобрили в Москве
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Московские стартапы смогут компенсировать затраты на логистику, монтаж оборудования, техобслуживание и другие расходы благодаря грантам на тестирование инноваций. Более 200 таких заявок уже одобрило столичное правительство, рассказала заммэра города Наталья Сергунина.

«Только в 2023 году столичные разработчики получили 114 грантов на пилотирование своих решений. Объем финансовой поддержки составил почти 200 миллионов рублей», - уточнила она.

Программу запустили в апреле 2022 года. С этого момента правительство Москвы одобрила 214 заявок бизнесменов на общую сумму 370 миллионов рублей.

Так, грант в два миллиона рублей получили авторы платформы для создания цифрового двойника мероприятия. За 10 минут разработчики создают виртуальное пространство, в котором можно общаться, выступать, посещать экскурсии.

Также грант получила технология, ежесуточно анализирующая состояние окружающей среды в Парке Горького. Искусственный интеллект на основе данных о влажности, температуре воздуха, атмосферном давлении и других параметрах разрабатывает долговременный прогноз. Инновация помогает сотрудникам парка подготовить территорию к разным погодным условиям.

Кроме того, в парке искусств «Музеон» летом протестировали навигационную систему с технологией дополненной реальности. Разработка, получившая грант, помогает ориентироваться на выставках, строить маршруты и узнавать информацию об объектах вокруг.

За последние 10 лет свыше 600 московских ученых получили премии правительства столицы за исследования и разработки.

Технологии Правительство Москвы Москва
22 января 2024, 11:29
Свыше 600 московских ученых отметили премиями правительства за 10 лет
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За последнее десятилетие больше 600 московским ученым вручили премии правительства столицы за исследования и разработки, которые принесли пользу для мегаполиса и страны. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.

В День российской науки, который отмечают 8 февраля, в столице проведут церемонию награждения лауреатов премии правительства Москвы молодым ученым за 2023 год.

«В прошлом году на соискание премии подали 1292 заявки - это на 15% больше, чем годом ранее», - уточнили в пресс-службе.

К примеру, в прошлом году премию правительства вручили за разработку альтернативных источников энергии. В 2020 году отметили премией работу под названием «Синтез, характеристика и применение магнитных наночастиц в терапии и диагностике опухолевых заболеваний». Два года назад за разработку тест-объекта для медицинских исследований в области остеопороза вручили правительственную награду младшему научному сотруднику.

Начиная с 2014 года свыше восьми тысяч молодых ученых представили свои работы, из них 604 стали лауреатами. Всего выдали премий на сумму 586 миллионов рублей.

Выдающимся российским ученым также вручили премию имени профессора Николая Егоровича Жуковского. Награждение состоялось в 177-ю годовщину со дня рождения знаменитого авиаконструктора.

Ученые Москва
21 января 2024, 22:48
Ученые предупредили о новой пандемии из-за древних зомби-вирусов в Сибири
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Человечество при глобальном потеплении может столкнуться с угрозой новой пандемии из-за вирусов, обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири. Об этом предупредил генетик Жан-Мишель Клавери из университета Марселя, сообщило издание The Guardian.

Ученые уже выделили штаммы «микробов Мафусаила», или так называемых зомби-вирусов. Теперь они планируют организовать сеть мониторинга Арктики, чтобы выявлять ранние случаи заболеваний, вызванных древними микроорганизмами.

По их мнению, это позволит обеспечить карантин и оказание медицинской помощи зараженным людям, а также помешать им покинуть регион, чтобы предотвратить пандемию.

Генетик Клавери напомнил, что сейчас анализ пандемических угроз сосредоточен на заболеваниях, которые могут возникнуть в южных регионах, а затем распространиться на север. При этом вероятной вспышке на Крайнем Севере уделяется мало внимания, что он назвал упущением.

Аналогичного мнения придерживается вирусолог Марион Купманс из Медицинского центра Erasmus в Роттердаме.

«Мы не знаем, какие вирусы скрываются там, в вечной мерзлоте, но я думаю, что существует реальный риск того, что один из них способен вызвать вспышку заболевания - скажем, древней формы полиомиелита», - подчеркнула она.

Ранее Bloomberg написал, что Всемирный экономический форум в Давосе привлек внимание конспирологов и стал центром теорий заговора. Обязательные карантины, маски и другие меры по охране здоровья населения - все это, по мнению некоторых интернет-сообществ, было «заговором форума с целью захвата международной власти».

Ученые Россия Сибирь Запад Вирусы человека
21 января 2024, 03:00
Ученые заявили, что на Земле может появиться новый континент
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Индийская континентальная плита может расколоться на две части. К такому выводу пришли ученые Стэнфордского университета. Их исследование опубликовал журнал Science.

По мнению ученых, Индийская плита движется в сторону Евразийской со скоростью один-два миллиметра в год. За миллионы лет взаимодействие двух плит привело к образованию Гималайских гор.

Исследователи Стэнфордского университета предположили, что Индийская плита, сталкиваясь с Евразийской, раскалывается на два слоя толщиной по 100 километров. Верхний образует Тибетскую возвышенность, а нижняя погружается в мантию. Это расслоение может вызывать повышенный риск землетрясений на стыке двух плит.

Осенью 2023 года ученые из Новой Зеландии составили геологическую карту затонувшего седьмого континента Зеландия. До этого они изучили дно в юго-западной части Тихого океана. По мнению исследователей, территория затонувшего континента составляла около пяти миллионов квадратных километров. Зеландия была частью суперматерика Гондвана, в который входили Африка, Южная Америка, Антарктида и Австралия.

Исследования Индия Землетрясения Ученые

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