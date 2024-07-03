03 июля 2024, 23:39

Чудовище с головой в форме сиденья унитаза нашли в Намибии

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Ученые обнаружили на юге Намибии окаменелости давно вымершего огромного болотного хищника. Его череп напоминает форму сиденья унитаза, указали в исследовании для журнала Nature.

«Это новое гигантское четвероногое животное, Gaiasia jennyae, которое обитало в высоких палеоширотах около 280 миллионов лет назад», - отметили в материале.

Существо обитало в болотах и было значительно крупнее человека. Ученые предположили, что в экосистеме болот оно было высшим хищником.

Один из авторов научной работы Джейсон Пардо заявил, что благодаря плоской голове в форме сиденья унитаза хищник мог открывать рот и всасывать добычу. Вся передняя часть его рта состояла из гигантских зубов.

Ранее необычную находку обнаружили у берегов Антарктиды. Исследователи выловили из воды неизвестное существо с 20 конечностями.

Исследования Ученые
30 июня 2024, 18:20
Крупный астероид пролетел мимо Земли минувшей ночью
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Прошлой ночью Земля успешно разминулась с потенциально опасным астероидом 2024 МК. Об этом сообщили представители Института прикладной математики имени Келдыша РАН в своем Telegram-канале.

Там уточнили, что астероид 2024 МК является крупным небесным телом и входит в группы Аполлона. Он разминулся с Землей на расстоянии примерно 300 тысяч километров.

За пролетом астероида специалисты наблюдали с помощью телескопов сети.

В последнее время ученые открывают все больше новых и опасных астероидов. Однако, по словам кандидата физико-математических наук, старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН Николая Железнова, количество небесных тел не увеличилось, а просто улучшилось качество оптических телескопов.

Планета Земля Космос
30 июня 2024, 17:56
Ученые обнаружили центр выживания в мозге человека
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Специалисты Калифорнийского технологического института нашли в мозге человека центр выживания. Результаты исследования опубликовал журнал PLOS Biology.

Гипоталамус отвечает за регулирование температуры тела, сна и голода. Этот отдел мозга возбуждает симпатическую нервную систему в ответ на стресс, за счет чего мышцы готовятся к повышенной активности.

В рамках исследований ученые выяснили, что изменения активности гипоталамуса связаны с переключением поведения, необходимого для выживания.

Ранее исследователи научились предсказывать развитие деменции с помощью магнитно-резонансной томографии и нейросети. Ученые собираются продолжить исследования на крупной группе добровольцев.

Исследования Ученые
25 июня 2024, 11:57
Грунт с обратной стороны Луны впервые доставили на Землю
Global Look Press
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На севере Китая приземлился зонд «Чанъэ-6» с образцами грунта из кратера Аполлон на обратной стороне Луны. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил ученых с успешным завершением миссии, сообщил телеканал CGTN.

Космический аппарат опустился на посадочной площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия. «Чанъэ-6» запустили 3 мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, и через месяц он достиг поверхности спутника. Зонд прилунился в кратере Аполлон в бассейне Южный полюс - Эйткен. Китайские ученые заявляли, что выбрали место исходя из исследовательской ценности и возможности дистанционно управлять аппаратом.

«Все образцы, взятые ранее, - с лицевой стороны нашего естественного спутника, а „Чанъэ-6“ удалось взять пробы с обратной стороны, поэтому эта миссия имеет колоссальное значение», - заявил журналистам зампред комитета по космическим перевозкам Международной астронавтической федерации Ян Юйгуан.

Китай и Россия решили построить Международную научную лунную станцию. Российский президент Владимир Путин ратифицировал соглашение между странами.

Луна Космос Китай Наука
23 июня 2024, 01:24
Ученые выявили вред от меламиновых губок
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Популярное чистящее средство для дома загрязняет окружающую среду триллионами частиц микропластика. К такому выводу пришли Китайские ученые из Юго-восточного университета в Нанкине, которые изучили свойства меламиновых губок. Их исследование опубликовал научный журнал Environmental Science & Technology ( EST ).

Меламиновые губки - это вспененный пластик на основе полимера меламин-формальдегидной смолы. Этот материал обладает высокими абразивными свойствами, благодаря чему эффективно удаляет загрязнения без использования бытовой химии. Но ученые выяснили, что эти губки совсем не так безопасны и экологичны, как казалось. Дело в том, что по мере износа они распадаются на мелкие кусочки, выделяя волокна микропластика. Через канализацию эти частицы попадают в окружающую среду.

Команда китайских ученых протестировала губки разных брендов на устойчивость к истиранию. Исследование показало, что одна губка выделяет около шести с половиной миллионов волокон на грамм изношенной поверхности. За месяц использования она выделяет около полутора триллионов частиц микропластика.

Чтобы снизить вред для экологии, ученые посоветовали производителям создавать более износостойкие губки, а потребителям - установить системы фильтрации полимерных волокон на стоках в своем доме.

Ранее китайские ученые обнаружили восемь видов микропластика в мужской сперме. По мнению исследователей, это может быть причиной глобального снижения фертильности.

Исследования Природа Ученые Пластик Экология

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