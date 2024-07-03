Чудовище с головой в форме сиденья унитаза нашли в Намибии

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«Это новое гигантское четвероногое животное, Gaiasia jennyae, которое обитало в высоких палеоширотах около 280 миллионов лет назад», - отметили в материале.

Существо обитало в болотах и было значительно крупнее человека. Ученые предположили, что в экосистеме болот оно было высшим хищником.

Один из авторов научной работы Джейсон Пардо заявил, что благодаря плоской голове в форме сиденья унитаза хищник мог открывать рот и всасывать добычу. Вся передняя часть его рта состояла из гигантских зубов.

Ранее необычную находку обнаружили у берегов Антарктиды. Исследователи выловили из воды неизвестное существо с 20 конечностями.