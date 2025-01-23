«Черный выброс» произошел на Солнце

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Накануне на Солнце произошло редкое явление - выброс черной призрачной структуры. Об этом сообщил сайт Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Очень редкое, красивое и даже немного жутковатое явление произошло сегодня на нашей звезде», - рассказали ученые.

В центре видимого диска сформировалась призрачная структура выраженного черного цвета, затем ее выбросило в космос. Там она частично рассеялась в кроне.

Такие цвета обычно дает нейтральный водород. Холодный протуберанец с большим количеством этого соединения выбросило в результате вспышки, считают ученые. Черное облако плазмы наблюдалось около трех часов, потом оно рассеялось и исчезло.

Доктор физико-математических наук Алексей Юрасов ранее объяснил, что корональные выбросы и солнечные вспышки провоцируют магнитные бури на Земле. В 2025 году ожидается пик активности солнечного цикла, который начался в декабре 2019-го.