Археологи нашли в Тульской области уникальное оружие Смутного времени

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В Щекинском районе Тульской области нашли стальной клевец для ближнего боя, сделанный в конце XVI - начале XVII веков. Это большая редкость для Центральной России, заявили в музее-заповеднике «Куликово поле».

Ученые проводили археологическую разведку памятника роменской археологической культуры IX–X века на территории Тульских засек в Щекинском районе, но наткнулись на артефакт конца XVI - начала XVII веков - оружие ближнего боя. Такая находка уникальна не только для региона, но и для всей Центральной России.

«Время сохранило клевец в своеобразном коконе из минералов. Задача реставраторов этот кокон аккуратно убрать», - рассказал реставратор Виталий Шмелев.

Оружие сделали из стали с клювовидным выступом с одной стороны и молоточковидным с другой, украсили серебром и узором в виде сеточек и ромбиков. До реставрации находка весила 382 грамма. Такой клевец мог принадлежать князю или воеводе. Ученые пришли к выводу, что он относится к Смутному времени. После изучения его покажут на выставках об истории Засечной черты.

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