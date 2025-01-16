16 января 2025, 23:18

Американский спецназовец побывал на секретной базе с инопланетными технологиями

Unsplash
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Американские военные создали в штате Индиана базу по изучению инопланетных технологий. Побывавший на ней боец Сил специального назначения армии США Рэнди Андерсон рассказал о существовании парящего мяча и голографического браслета, сообщил Daily Star.

До перевода в «Зону 51» в Неваде «зеленый берет» успел побывать в Центре надводных боевых действий ВМС США «Крейн». На подземных этажах этой военной базы изучались захваченные передовые разработки Китая, России и пришельцев. Сотрудники показали Андерсону и его сослуживцу некоторые находки с мест крушения НЛО.

«Первым объектом была металлическая сфера размером с баскетбольный мяч, которая находилась над подиумом. И все выглядело так, будто она просто парит над ним», - сказал он.

Андерсона удивил также металлический браслет с экраном, над которым транслировались голографические иероглифы. Эта вещь, по словам офицера, привела к смерти одного из исследователей.

Утечку информации об инопланетянах в 2025 году предсказал «бразильский Нострадамус» Атос Саломея. Он заявил, что правительства признают существование жизни за пределами Земли.

США Военные Наука
10 января 2025, 16:25
Ученые сделали серьезный шаг к созданию новых квантовых компьютеров
Global Look Press
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Шведские и американские ученые создали новый тип квантового холодильника, который может стать первым шагом к разработке более надежных квантовых компьютеров. Об этом сообщил журнал Nature Physics.

По словам, исследователей из Технологического университета Чалмерса в Швеции и Университета Мэриленда в США, новый холодильник способен до рекордно низких температур охлаждать сверхпроводящие кубиты. Они, в свою очередь, являются основой квантовых компьютеров и крайне чувствительны даже к слабым электромагнитным помехам. Чтобы избежать ошибок в вычислениях, кубиты следует охлаждать почти до абсолютного нуля (-273,15 градуса).

Сейчас ученые используют холодильники, охлаждающие частицы до 50 милликельвин (-273,1 градуса). Новое устройство имеет возможность снизить их температуру до 22 милликельвин (-273,128 градуса).

Квантовый холодильник не требует внешнего управления и экономит энергию, так как использует естественную разницу температур между горячей и холодной средами.

Ученые Московского государственного университета имени Ломоносова и Российского квантового центра ранее представили первый в стране прототип 50-кубитного квантового вычислителя на одиночных холодных атомах.

Ученые
07 января 2025, 20:17
Плутон и его спутник Харон слились «в поцелуе»
Pxhere
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Ученые из Университета Аризоны выдвинули новую гипотезу, которая описывает процесс формирования Плутона и его спутника Харона. Согласно этой теории, примерно миллиард лет назад эти космические объекты столкнулись, на некоторое время объединились, а затем снова отдалились друг от друга, но при этом сохранили гравитационную связь. Об этом сообщил журнал Nature Geoscience.

Эта теория формирования Харона получила название «поцелуй и захват». Она отличается от традиционной точки зрения, согласно которой спутник Плутона образовался из обломков после сильного столкновения. Новая гипотеза предполагает, что он возник в результате более сложного процесса.

Исследователи, применяя компьютерные модели, продемонстрировали, что свойства льда и камня, из которых состоят Плутон и Харон, сделали их столкновение более мягким. С течением времени Плутон и Харон отдалились друг от друга, и теперь их разделяет дистанция в 19 500 километров. Они продолжают вращаться по своим орбитам вокруг общего центра масс, сообщила «Газета.ru».

Ученые подчеркивают, что их модели точно объясняют наблюдаемые параметры орбит этих двух объектов. По их предположению, тепло от столкновения и последующие приливные силы могли стать главными факторами в формировании геологических особенностей, которые видны на Плутоне сегодня.

Плутон - это самая крупная карликовая планета Солнечной системы, расположенная за пределами орбиты Нептуна. Она является десятой по массе планетой, обращающейся вокруг Солнца.

Харон - это спутник Плутона, который был открыт в 1978 году. Его назвали в честь персонажа древнегреческой мифологии Харона, который был перевозчиком душ мертвых через реку Стикс.

Ранее Россия увеличила орбитальную группировку радиолокационных спутников. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Кондором-ФКА» успешно стартовала с космодрома «Восточный».

Космические спутники Ученые Космос
07 января 2025, 14:34
Китайские инженеры разработали сверхточные атомные часы для военных целей
Freepik
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Китайские инженеры из Национального института метрологии создали атомные часы, которые могут «кардинально изменить характер будущих войн». Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Высота цезиевых атомных фонтанных часов NIM-TF3 достигает 1,5 метра. Устройство можно транспортировать в грузовике, и оно сохранит точность даже после поездки по ухабистым дорогам.

Издание подчеркнуло, что высокоточная система хронометража - одна из основ современной войны. Благодаря новейшему устройству военные смогут точно синхронизировать радары для отслеживания стелс-самолетов. Также NIM-TF3 поможет улучшить качество сигналов для радиоэлектронной борьбы.

Ранее Ростех создал боевую машину поддержки танков «Терминатор», которая может заменить мотострелковое отделение. Оружие прошло испытания в зоне СВО.

По информации НСН , в декабре специалисты предприятий холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех представили на конференции доклады о передовых достижениях в области прикладной оптики. Инженеры рассказали в том числе о таких разработках как ультрафиолетовый спектрокомпаратор и устройство имитации фоно-целевой обстановки.

Военные Ученые Китай
04 января 2025, 18:16
Вторая за сутки вспышка высшего рентгеновского класса X произошла на Солнце
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За сутки на Солнце произошли уже три вспышки высшего рентгеновского класса X. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Первую за 4 января вспышку продолжительностью 24 минуты зафиксировали в 01:41 по московскому времени ученые Института прикладной геофизики имени академика Федорова. Она произошла в группе пятен 3947.

Днем выявили вторую вспышку. По словам Богачева, взрывная активность сосредоточена в области на востоке Солнца в его северном полушарии.

«Максимум излучения наблюдался в 15:48 по московскому времени», - сказал он.

Астроном добавил, что пока нельзя спрогнозировать, когда завершится текущий всплеск активности на небесном светиле. Вспышки класса Х относятся к сверхмощным. Явления такого класса могут провоцировать сильные геомагнитные бури и нарушение радиосвязи.

Ученые Магнитные бури Солнце Астрономия

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