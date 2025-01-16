Американский спецназовец побывал на секретной базе с инопланетными технологиями

До перевода в «Зону 51» в Неваде «зеленый берет» успел побывать в Центре надводных боевых действий ВМС США «Крейн». На подземных этажах этой военной базы изучались захваченные передовые разработки Китая, России и пришельцев. Сотрудники показали Андерсону и его сослуживцу некоторые находки с мест крушения НЛО.

«Первым объектом была металлическая сфера размером с баскетбольный мяч, которая находилась над подиумом. И все выглядело так, будто она просто парит над ним», - сказал он.

Андерсона удивил также металлический браслет с экраном, над которым транслировались голографические иероглифы. Эта вещь, по словам офицера, привела к смерти одного из исследователей.

Утечку информации об инопланетянах в 2025 году предсказал «бразильский Нострадамус» Атос Саломея. Он заявил, что правительства признают существование жизни за пределами Земли.