17 ноября 2024, 22:02

Американские ученые впервые оцифровали мозг мухи

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Ученые из Принстонского университета создали первую цифровую муху-дрозофилу. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

Это первый оцифрованный мозг сложного организма, который имеет возможность воспроизведения. Цифровой образ мозга мухи может стать основой для разработки искусственного интеллекта нового поколения.

Работа над проектом началась в 2016 году. После многих лет усилий ученые получили расшифровку структуры связей в нервной системе мозга взрослой дрозофилы, которая состоит из 139 500 нейронов и 54,5 миллиона синапсов. Прорывное открытие стало возможно благодаря международной команде специалистов, использованию уникального оборудования и многолетним исследованиям.

Мозг дрозофилы включает нейроны, отвечающие за движение вперед, назад, резкие повороты и полную остановку.

Ранее сооснователь академии искусственного интеллекта AiAcademy Александр Горный назвал виды деятельности, которые полностью перейдут под выполнение нейросетью. В их числе - водители и курьеры.

США Искусственный интеллект Ученые Нейросети
08 ноября 2024, 19:51
Чернобыльские лягушки научились противостоять радиации
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Испанские ученые из Университета Овьедо выяснили, что живущие в Чернобыльской зоне отчуждения лягушки стали невосприимчивы к высоким уровням радиации. Исследование опубликовали в научном журнале Biology Letters.

Биологи изучили влияние радиации на возраст и скорость старения восточных квакш (Hyla orientalis). Это стало ключевым аспектом для оценки эффектов воздействия ионизирующего излучения, которое может отражать накопление повреждений на протяжении всей жизни животного.

Анализ более 200 самцов квакш показал, что радиация в Чернобыле никак не сказалась на их возрасте и скорости старения. Уровни гормона кортикостерона также были одинаковыми у лягушек, обитавших в местах с высоким уровнем радиации, и их сородичей из других районов.

Ученые сделали вывод, что средний уровень радиации в Чернобыльской зоне не способен негативно повлиять на организмы лягушек.

Ранее Польшу предупредили , что радиоактивные вещества от горящего в Чернобыльской зоне отчуждения леса могут всего за 24 часа долететь до территории страны.

Чернобыль Радиация Ученые
07 ноября 2024, 03:40
Серия магнитных бурь накроет Землю
РИА «Новости»
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На Солнце возобновилась активность, последствия которой почувствуют обитатели Земли. Магнитные бури произойдут 7 ноября, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

После спада солнечной активности 6 ноября произошла первая за неделю вспышка. Максимальное излучение астрофизики зарегистрировали в 16:40 по центру солнечного диска. Взрыв оказался недостаточно мощным для того, чтобы выбросить большое количество вещества. Однако, по словам специалистов лаборатории, он стал первой ласточкой, потому что активность светила постепенно нарастает.

«С некоторой вероятностью завтра могут быть зарегистрированы первые слабые магнитные бури. А дальше будем ждать, что будет. <…> Ближайшие дни на Солнце может быть „интересно“», - сообщили ученые.

Из-за мощной вспышки и выброса плазмы на Солнце в начале октября Землю накрыла магнитная буря. Жители нескольких регионов России увидели полярное сияние.

Ученые Космос Магнитные бури Наука Астрономия
04 ноября 2024, 22:56
Умрут все? Землян предупредили о страшных последствиях долголетия
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Увеличение продолжительности жизни может негативно сказаться на планете. Об этом помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил на симпозиуме «Создавая будущее». Его процитировал сайт aif.ru.

По его словам, увеличение продолжительности жизни неизбежно приведет к проблеме, связанной с нехваткой пищи. Если попытаться ее решить неаккуратными способами, то под угрозой окажется природа.

В качестве примера Патрушев привел сорт пшеницы ВНИИСБ-50, который показывает высокую урожайность. По мнению политика, массовое использование таких сортов может истощить почву, ведь растения забирают из нее полезные вещества.

Патрушев считает, что перед тем, как серьезно продлевать жизнь человеку, сначала нужно продумать способы, как прокормить растущее население без ущерба для планеты.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее высказался о гипотезе, согласно которой на Земле до появления человека существовали разумные существа.

Природа Планета Земля
29 октября 2024, 09:52
«Люди коротко живут». Человечество предупредили о риске рака из-за вспышек в космосе
Global Look Press
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Вспышки сверхновых звезд могут вызвать рак у жителей Земли, но это космическое явление — редкость. Об этом в беседе с 360.ru рассказал старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин.

«Любая радиация способствует раку. Любое облучение, искусственное или естественное, стимулирует раковые заболевания. Это же известно», - отметил специалист.

По его словам, подобным образом на организм влияет рентгеновский аппарат. Вспышки на Солнце происходят часто, для сверхновых звезд - это редкое явление, добавил ученый.

«На Солнце - часто, и для космонавтов они опасны. Сверхновые - крайне редко, раз в несколько столетий, на них не стоит обращать внимания», - подчеркнул Сурдин.

В скором времени ситуация не ухудшится, считает он.

«Она всегда была и будет такая, как сейчас. Звезды не меняются. Это люди коротко живут, а звезды одно и то же повторяют тысячами лет», - заключил астроном.

Испанский популяризатор науки Даниэль Медиавилла ранее заявил, что мощные вспышки на Солнце могут вернуть человечество в Средневековье , разрушив электросеть по всей Земле и оставив людей без света и гаджетов.

Рак Космос

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