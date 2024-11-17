Американские ученые впервые оцифровали мозг мухи

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Это первый оцифрованный мозг сложного организма, который имеет возможность воспроизведения. Цифровой образ мозга мухи может стать основой для разработки искусственного интеллекта нового поколения.

Работа над проектом началась в 2016 году. После многих лет усилий ученые получили расшифровку структуры связей в нервной системе мозга взрослой дрозофилы, которая состоит из 139 500 нейронов и 54,5 миллиона синапсов. Прорывное открытие стало возможно благодаря международной команде специалистов, использованию уникального оборудования и многолетним исследованиям.

Мозг дрозофилы включает нейроны, отвечающие за движение вперед, назад, резкие повороты и полную остановку.

Ранее сооснователь академии искусственного интеллекта AiAcademy Александр Горный назвал виды деятельности, которые полностью перейдут под выполнение нейросетью. В их числе - водители и курьеры.