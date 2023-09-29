Америка раскололась. Ученые заявили о трещинах в земле длиной 272 километра
Большое количество выкачанных грунтовых вод вызвало расколы в почве на юго-западе США. Общая протяженность таких трещин достигла 272 километров, сообщил Science Alert.
Необычное явление зафиксировали в Юте, Аризоне и Калифорнии. Разломы в грунте появились из-за деятельности человека - из-под поверхности земли выкачали грунтовые воды, и она просела. Общая длина трещин составила 272 километра.
«Трещины не являются естественным явлением. Это то, что мы заставили сформироваться», - сказал специалист Геологической служб США Джозеф Кук.
Ученый заявил, что обычно такие трещины появлялись в котлованах между горами. Он предупредил, что это явление опасно для дорог, домов и инфраструктуры.
С похожей проблемой столкнулись жители немецкого города Штауфен-им-Брайсгау. В 2007 году там начали бурить скважины, а спустя несколько лет начались изменения ландшафта.
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