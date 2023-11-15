Академик РАН назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну

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Ученый представил дорожную карту освоения спутника Земли на пленарном заседании Международной конференции «Пилотируемые полеты в космос» в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

«Подготовка к развертыванию лунной базы - 2031-2040 [годы]», - заявил Соловьев в докладе.

Этот этап предусматривает начало пилотируемых экспедиций на Луну, в том числе первую высадку космонавтов. Также на спутнике Земли проведут геологические изыскания. Строительство полноценной лунной базы запланировали на 2041–2050 годы.

Накануне в Москве стартовал эксперимент, в рамках которого шестерых космонавтов изолировали на год для имитации полета на Луну. В состав экипажа проекта вошли пять россиян и исследовательница из Белоруссии.

Высадка российских космонавтов на Луну произойдет в 2031–2040 годах. Об этом сообщил генеральный конструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев, чьи слова привел ТАСС.