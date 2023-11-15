Академик РАН назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну
Высадка российских космонавтов на Луну произойдет в 2031–2040 годах. Об этом сообщил генеральный конструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев, чьи слова привел ТАСС.
Ученый представил дорожную карту освоения спутника Земли на пленарном заседании Международной конференции «Пилотируемые полеты в космос» в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.
«Подготовка к развертыванию лунной базы - 2031-2040 [годы]», - заявил Соловьев в докладе.
Этот этап предусматривает начало пилотируемых экспедиций на Луну, в том числе первую высадку космонавтов. Также на спутнике Земли проведут геологические изыскания. Строительство полноценной лунной базы запланировали на 2041–2050 годы.
Накануне в Москве стартовал эксперимент, в рамках которого шестерых космонавтов изолировали на год для имитации полета на Луну. В состав экипажа проекта вошли пять россиян и исследовательница из Белоруссии.
Высадка российских космонавтов на Луну произойдет в 2031–2040 годах. Об этом сообщил генеральный конструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев, чьи слова привел ТАСС.