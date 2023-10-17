Zoom оштрафовали на 115 миллионов рублей за нарушение закона о приземлении

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Таганский районный суд Москвы признал Zoom Video Communications, Inc виновным в неисполнении обязанностей по закону о деятельности иностранных лиц в интернете на территории Российской Федерации.

Компании назначили административный штраф в 115 миллионов 68 тысяч 103 рубля 20 копеек. Оборотный штраф на Zoom наложили в размере 1/10 от выручки компании за 2022 год, пояснил журналистам судья.

Протокол составили представители Роскомнадзора 23 сентября. По данным ведомства, американская компания работала в России без открытия филиала или представительства в России, нарушая закон.

На сайте Роскомнадзора говорится, что свыше 400 тысяч пользователей каждый день используют продукцию Zoom, а компания получает деньги от российских физических и юридических лиц. Так, по информации судей, доход сервиса в России за прошлый год превысил миллиард 150 миллионов рублей.

Ранее суд в Москве оштрафовал три международные компании за отказ локализовать данные россиян.