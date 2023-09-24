Зоологи выяснили пол новорожденной панды в Московском зоопарке

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«Детенышу панды, родившемуся в Московском зоопарке, сегодня месяц. Накануне зоологи осмотрели малыша и узнали, что это самка», - уточнил он.

Глава города добавил, что состояние здоровья у большой и маленькой панды прекрасное. Специалисты регулярно осматривают детеныша. Для него подготовили инкубатор со всем необходимым, в том числе с комфортной температурой и регулировкой влажности воздуха.

Панда Диндин в первое время после родов прятала детеныша, не могла спокойно поесть или поспать. Сейчас панда легче переживает отсутствие ребенка. Когда его уносят на осмотр, она ест бамбук и отдыхает.

Вес маленькой панды составил 1288 граммов, а рост 36,8 сантиметра. Такие параметры, по мнению зоологов, считаются нормой, животное развивается.

Ранее в центре воспроизводства Московского зоопарка родились птенцы полярных сов. Сначала вылупился один, а спустя несколько дней, еще двое.