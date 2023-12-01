Зоны воркаута и велодорожки. Набережную Марка Шагала преобразили на юге Москвы

Специалисты завершили второй этап благоустройства новой набережной Марка Шагала на бывшей промзоне «ЗИЛ» - от улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных. В общей сложности привели в порядок 1,2 километра береговой линии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Строители укрепили берег Москвы-реки, сделали лестничный спуск на набережную, сформировали прогулочные дорожки. Вдоль них установили скамейки и обустроили места для отдыха», - уточнил он.

Глава города отметил, что для детей возвели игровые площадки, установили различные качели, горки и лазалки. Также появилось пространство для активного отдыха с беговыми и велодорожками, оснащенными специальным покрытием. Обустроили зоны воркаута, где можно позаниматься на турниках и тренажерах.

На набережной провели работы по озеленению. В частности, высадили свыше 700 деревьев и кустарников, разбили более 8,3 тысячи «квадратов». Для безопасных и комфортных вечерних прогулок на набережной установили много фонарей.

Собянин добавил, что в следующем году приступят к третьему этапу благоустройства набережной Марка Шагала.

В Москве также завершили благоустройство возле станции метро «Царицыно». Там высадили деревья, установили лавочки, качели, навесы от осадков и обустроили сквер.